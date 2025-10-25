L’expression enfouie, premier “livre décousu” d’un habitant de Châtillon-le-Duc

Christian Pergaud est né en 1953 à Besançon mais réside aujourd’hui à Châtillon-le-Duc. Avec L’Expression enfouie, son premier ouvrage, il explore à travers ses récits et poèmes l’émotion enfouie, les souvenirs de l’enfance, la mémoire d’un monde qui change, et la lumière qui renaît toujours après l’ombre. L’ouvrage est disponible en commande en ligne dès à présent.

Inspiré des fragments de la propre vie de l’auteur, ce livre décrit comme un ensemble de "textes narratifs poétiquement imagés" propose "une expérience littéraire singulière, entre réalité et imaginaire".

Celui qui se décrit comme un "poète du quotidien" veut ainsi "faire surgir, entre les lignes, les émotions universelles : la tendresse, la perte, la sagesse du temps, la quête du sens". On y retrouve l’enfant timide qui osa écrire sur la guerre à onze ans, l’homme qui apprit à écouter son âme, et le poète qui, aujourd’hui, nous offre une leçon d’humanité : "Les mots qu’on dit par cœur ne viennent pas toujours du cœur, mais ceux qu’on écrit avec pudeur deviennent des lumières".

Auteur franc-comtois au cœur sensible, Christian Pergaud écrit comme il peindrait : avec le tremblement du pinceau et la justesse du mot. Chaque page est un tableau, chaque poème une trace laissée sur la toile du temps. Les thèmes de la mémoire, de la nature et de l’amour s’y entremêlent pour composer une œuvre intemporelle, accessible à tous, profondément humaine.

(Avec communiqué)

L’expression enfouie