L’homme retrouvé dans la forêt de Chailluz est bien Damien Defontaine

"Les effets personnels retrouvés à proximité du corps permettaient l’identification du défunt comme étant Damien Defontaine", indique la vice-procureure qui souligne qu’une autopsie a été réalisée ce jeudi 31 juillet.

L'examen a permis de constater "l’absence de lésion traumatique suspecte et plus largement de tout élément de nature à faire penser à l’intervention d’un tiers dans la survenance du décès". Une lettre manuscrite adressée à la famille de Damien a également été retrouvée à proximité de son corps dans laquelle il explique "les raisons du geste" et permet de "conclure à un suicide", est-il précisé.

C’est dans le cadre d’une battue citoyenne que le corps a été trouvé pendu.

D’importants moyens mis en œuvre pour tenter de retrouver Damien

Si la famille de Damien s’est fortement mobilisée, de nombreuses personnes s’étaient jointes aux recherches notamment à travers les réseaux sociaux. La police a sollicité d’importants moyens (drones, chiens spécialisés) et avait organisé une battue le 21 juillet dernier.