Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…

Dole Tourisme propose de partir à la découverte de la Ligne des hirondelles lors de six excursions du 3 février au 10 mars 2026.

"L’excursion ferroviaire est jalonnée de superbes paysages de Dole à Morez", rappellent les organisateurs. Les dates disponibles pour effectuer l’excursion sont les mardis 03, 10, 17, 24 février et les mardis 3 et 10 mars 2026.

Deux formules sont proposées :

Formule Raquette à neige (ou Randonnée pédestre selon météo) : Repas franc comtois dans une brasserie à Morez, vous partirez avec votre sac à dos explorer en raquette à neige les traces de la faune et flore locale grâce à un accompagnateur en montagne qui vous fera partager sa passion pour la nature.

Formule Découverte des savoir-faire : après un déjeuner régional, vous visiterez le musée de la Lunette à Morez et sa prestigieuse collection de lunettes Essilor – Pierre Marly, l’amitié conviviale faisant honneur aux produits franc comtois à la fromagerie de Morbier.

Et côté prix ?

Formule découverte des savoir-faire : 82€ (adultes) et 52 € (de 10 à 12 ans) comprend : L’excursion ferroviaire commentée aller et retour, le transport en bus, le repas régional, la visite du musée de la Lunette et le verre de l’amitié à la fromagerie de Morbier.

Formule raquette à neige : 82€ (adultes) et 52€ (de 10 à 12 ans) comprend : L’excursion ferroviaire commentée aller et retour, le repas régional, la location de raquettes à neige, l’accompagnement en raquette à neige par un guide diplômé, le verre de l’amitié à la fromagerie de Morbier

Infos +

Renseignements et réservations auprès de Dole Tourisme : 6, place Grévy – 39100 Dole – tél : 03.84.72.11.22 – contact@byhellodole.fr