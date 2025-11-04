Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
L'Isle-sur-le-Doubs
Faits Divers

L’Isle-sur-le-Doubs : un femme de 77 ans meurt dans un laboratoire 

Publié le 04/11/2025 - 18:40
Mis à jour le 04/11/2025 - 17:58

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mardi 4 novembre 2025 dans une salle d'attente d'un laboratoire d’analyses médicales à l’Isle-sur-le-Doubs pour une femme en arrêt cardiaque.

© Élodie R.
© Élodie R.

Malgré une réanimation médicalisée, la victime de 77 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur de Trevenans.

La gendarmerie nationale était sur les lieux, le maire de la commune a été avisé. 

arrêt cardiaque sapeur-pompier sdis 25

Publié le 4 novembre à 18h40 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 6.31
nuageux
le 04/11 à 18h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
100 %
 