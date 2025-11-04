L’Isle-sur-le-Doubs : un femme de 77 ans meurt dans un laboratoire 

Malgré une réanimation médicalisée, la victime de 77 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur de Trevenans.
Publié le 04/11/2025 - 18:40
Mis à jour le 04/11/2025 - 17:58
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mardi 4 novembre 2025 dans une salle d'attente d'un laboratoire d’analyses médicales à l’Isle-sur-le-Doubs pour une femme en arrêt cardiaque.
Malgré une réanimation médicalisée, la victime de 77 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur de Trevenans.
La gendarmerie nationale était sur les lieux, le maire de la commune a été avisé.
Deux salariés de l'usine automobile Stellantis de Vesoul ont été placés en garde-à-vue, soupçonnés d'avoir volé pour près d'un demi-million d'euros de pièces détachées qu'ils revendaient sur Leboncoin, a annoncé mardi le parquet.
Un important dispositif de gendarmerie a été déployé ce lundi 4 novembre 2025 depuis la fin de la matinée à proximité de l’école La Chenalotte. La route entre cette commune et le Baroux est coupée à la circulation.
Les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon en charge de l'enquête judiciaire relative à la disparition de Christian L., âgé de 61 ans, ont lancé un appel à témoins ce dimanche. Ce dernier n’a plus donné signe de vie depuis le mardi 28 octobre 2025.
