L’Isle-sur-le-Doubs : un femme de 77 ans meurt dans un laboratoire 

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mardi 4 novembre 2025 dans une salle d'attente d'un laboratoire d’analyses médicales à l’Isle-sur-le-Doubs pour une femme en arrêt cardiaque.

Malgré une réanimation médicalisée, la victime de 77 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur de Trevenans.

La gendarmerie nationale était sur les lieux, le maire de la commune a été avisé.