L’orchestre Victor Hugo bientôt au Théâtre des Champs-Elysées à Paris…

VIDEO • L’orchestre Victor Hugo a donné rendez-vous à la presse ce 8 octobre 2025 afin de présenter son programme 2025-2026… L’occasion, pour Jean-François Verdier, directeur artistique et musical, de rappeler les valeurs qui tiennent à cœur à l’orchestre.

L’orchestre Victor Hugo dispose d’un budget de 2,6 millions d’euros du budget, dont 1,9 million provient de subventions. Le reste étant la recette des concerts, mécénats et partenariat. À titre de comparaison, l’orchestre de Paris est doté d’un budget de 20 millions d’euros (masse salariale comprise).

Avant d’entamer la présentation officielle des événements auxquels participera l’orchestre Victor Hugo, Jean-François Verdier a souhaité rappeler les valeurs de l’orchestre aux côtés d’Aline Chassagne, la présidente de l’orchestre également adjointe à la Culture à la Ville de Besançon et David Olivera, le délégué général de l’orchestre.

Pour le directeur artistique et musical, c’est avant tout un état d’esprit : "Nous nous concentrons avec la même intensité qu’il s’agisse d’intervention dans les EHPAD, que dans les écoles, les galas de boxe ou encore un concert du nouvel an", souligne-t-il en précisant que les musiciens (80 environ, dont une trentaine de permanents) sont encrés dans cet état d’esprit. "Même si une personne joue extrêmement bien, s’il n’a pas cet état d’esprit, nous ne travaillerons pas avec lui".

69 concerts, trois sorties d’album et 14 représentations au Théâtre des Champs-Elysées à Paris…

Une chose est sure : l’orchestre Victor Hugo veut surprendre et notamment à travers ses choix musicaux. Pour Jean-François Verdier, c’est l’essence-même de l’ensemble : "Le symphonique n’est pas une question d’esthétique ou d’époque, mais c’est une réunion d’instrumentistes basée sur un modèle. On peut jouer avec des DJ, des morceaux de hard métal, de rap… Il convient de mettre cet outil au service d’une musique intéressante qui n’est pas forcément liée au passé".

69 concerts donc dans 15 villes différentes de France. Parmi ces représentations, on retrouvera tout un côté consacré à la jeunesse avec notamment Rendez-vous conte - Momo l’enfant pêche, issu du concours de création pour la jeunesse ou encore L’impératrice et les musiciens et Le premier concert de Paddington.

Le tout sans oublier un événement tout fait remarquable : la production de l’orchestre au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Les musiciens se retrouveront sur scène lors de 14 représentations de Roméo et Juliette, un opéra participatif. Le coût est entièrement pris en compte par le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, nous est-il précisé.

La première se déroulera le 7 février 2026…

L’orchestre Victor Hugo, c’est également une production colossale d’albums avec un total de 25 albums si l’on compte les deux autres à venir… Le 25 septembre, l’orchestre a sorti "American Dream". Il sera bientôt suivi par "A dream of Artemis" le 31 octobre 2025 et "La 5e saison" le 23 janvier 2026. "Nous avons fait paraître plus d’albums tout seul que tous les orchestres français réunis sur la même période", souligne Jean-François Verdier.

À noter : A dream of Artemis - Fantaisie lunaire de Fabien Waksman sera envoyé sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA…