Gravement blessé avec un traumatisme de jambe, il a été emmené en transport paramédicalisé sur le centre hospitalier Nord Franche-Comté.
Mancenans : un jeune bûcheron percuté par un arbre
Publié le 09/11/2025 - 08:46
Mis à jour le 09/11/2025 - 08:46
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 8 novembre 2025 sur la commune de Mancenans vers 16h30 pour secourir un homme de 23 ans qui effectuait des travaux forestiers à proximité de la D118 et qui a été percuté par un arbre qu’il abattait.
© Elodie R