Dimanche 9 Novembre 2025
Mancenans
Faits Divers

Mancenans : un jeune bûcheron percuté par un arbre

Publié le 09/11/2025 - 08:46
Mis à jour le 09/11/2025 - 08:46

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 8 novembre 2025 sur la commune de Mancenans vers 16h30 pour secourir un homme de 23 ans qui effectuait des travaux forestiers à proximité de la D118 et qui a été percuté par un arbre qu’il abattait.

© Elodie R
© Elodie R

Gravement blessé avec un traumatisme de jambe, il a été emmené en transport paramédicalisé sur le centre hospitalier Nord Franche-Comté.

blessé bûcheronnage sapeur-pompier sdis 25

Publié le 9 novembre à 08h46
Faits Divers

