BesanÃ§on
Faits Divers

Manifestation Ã  BesanÃ§on : deux jeunes en garde Ã  vue pour avoir lancÃ© une pomme et une bouteille en plastique sur des policiers

PubliÃ© le 12/09/2025 - 15:35
Mis Ã  jour le 12/09/2025 - 15:42

Cet Ã©vÃ©nement sâ€™est produit suite aux interpellations de manifestants au cours de la journÃ©e du 10 septembre 2025, un groupe de 45 personnes sâ€™est dirigÃ© en direction de lâ€™hÃ´tel de police Ã  BesanÃ§on.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le groupe a Ã©tÃ© bloquÃ© au niveau du carrefour prÃ©cÃ©dent le commissariat. Lors de cette opÃ©ration, des effectifs de police auraient reÃ§u des jets de projectiles de la part de deux individus.

Suite au signalement fourni, les policiers de la brigade anticriminel les ont interpellÃ©s alors quâ€™ils prenaient la fuite. Les auteurs ont Ã©tÃ© conduits au commissariat et placÃ©s en garde Ã  vue.

Le premier, Ã¢gÃ© de 18 ans, a expliquÃ© avoir jetÃ© une pomme vers les policiers sans savoir si il avait atteint son but. Le deuxiÃ¨me, Ã¢gÃ© de 19 ans, a reconnu avoir lancÃ© une bouteille en plastique et sâ€™Ãªtre cachÃ© le visage avec un masque, nous rapporte un communiquÃ© de la police nationale.

Ils seront prÃ©sentÃ©s le 12 et le 19 novembre 2025 au tribunal de BesanÃ§on.

PubliÃ© le 12 septembre Ã  15h35 par HÃ©lÃ¨ne L.
