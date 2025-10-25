Météo : de la pluie samedi et un peu de répit dimanche pour ce week-end en Franche-Comté

Samedi matin, des pluies faibles à modérées seront présentes sur l’ensemble de la région mais devraient être plus intenses à Dole.
Dans la matinée, les températures seront plutôt douces mais évolueront peu au cours de la journée avec 7°C annoncés à Morez et Pontarlier, 10°C à Belfort et 11°C à Besançon, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.
Dans l'après-midi, la pluie restera présente sur l’ensemble de la région et les températures seront comprises entre 6 et 11°C.
Dimanche, de faibles pluies sont une nouvelle fois annoncées dans la matinée sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 3°C seulement pour Pontarlier et Morez, 6°C à Belfort, 8°C pour Besançon et 9°C à Vesoul, Dole et Lons.
Dans l’après-midi, le soleil gagnera un petit peu de terrain et le temps alternera entre pluies et éclaircies. Côté température, Météo France prévoit 2°C à Pontarlier, 3°C à Morez, 6°C à Belfort, 8°C à Besançon, 9°C à Vesoul et Dole et 10°C à Lons
Bon week-end !