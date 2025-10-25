Samedi 25 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Météo : de la pluie samedi et un peu de répit dimanche pour ce week-end en Franche-Comté

Publié le 25/10/2025 - 08:39
Mis à jour le 24/10/2025 - 11:58

Après une semaine très humide, le soleil sera une nouvelle fois timide pour ce week-end des 25 et 26 octobre 2025. Si la journée de samedi promet d’être humide, dimanche en revanche, la région devrait pouvoir profiter de quelques éclaircies. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi matin, des pluies faibles à modérées seront présentes sur l’ensemble de la région mais devraient être plus intenses à Dole. 

Dans la matinée, les températures seront plutôt douces mais évolueront peu au cours de la journée avec 7°C annoncés à Morez et Pontarlier, 10°C à Belfort et 11°C à Besançon, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier. 

Dans l'après-midi, la pluie restera présente sur l’ensemble de la région et les températures seront comprises entre 6 et 11°C. 

Dimanche, de faibles pluies sont une nouvelle fois annoncées dans la matinée sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 3°C seulement pour Pontarlier et Morez, 6°C à Belfort, 8°C pour Besançon et 9°C à Vesoul, Dole et Lons. 

Dans l’après-midi, le soleil gagnera un petit peu de terrain et le temps alternera entre pluies et éclaircies. Côté température, Météo France prévoit 2°C à Pontarlier, 3°C à Morez, 6°C à Belfort, 8°C à Besançon, 9°C à Vesoul et Dole et 10°C à Lons 

Bon week-end !

automne éclaircies météo météo-france pluie

Publié le 25 octobre à 08h39 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 18 octobre à 10h00 par Hélène L.
France
Nature

Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture…

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

apiculture ruche un toit pour les abeilles
Publié le 12 octobre à 12h00 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 9.38
légère pluie
le 25/10 à 09h00
Vent
5.74 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
97 %
 