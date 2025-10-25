Météo : de la pluie samedi et un peu de répit dimanche pour ce week-end en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après une semaine très humide, le soleil sera une nouvelle fois timide pour ce week-end des 25 et 26 octobre 2025. Si la journée de samedi promet d’être humide, dimanche en revanche, la région devrait pouvoir profiter de quelques éclaircies.

Samedi matin, des pluies faibles à modérées seront présentes sur l’ensemble de la région mais devraient être plus intenses à Dole.

Dans la matinée, les températures seront plutôt douces mais évolueront peu au cours de la journée avec 7°C annoncés à Morez et Pontarlier, 10°C à Belfort et 11°C à Besançon, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Dans l'après-midi, la pluie restera présente sur l’ensemble de la région et les températures seront comprises entre 6 et 11°C.

Dimanche, de faibles pluies sont une nouvelle fois annoncées dans la matinée sur tout le territoire franc-comtois. Les températures seront également plus fraîches avec 3°C seulement pour Pontarlier et Morez, 6°C à Belfort, 8°C pour Besançon et 9°C à Vesoul, Dole et Lons.

Dans l’après-midi, le soleil gagnera un petit peu de terrain et le temps alternera entre pluies et éclaircies. Côté température, Météo France prévoit 2°C à Pontarlier, 3°C à Morez, 6°C à Belfort, 8°C à Besançon, 9°C à Vesoul et Dole et 10°C à Lons

Bon week-end !