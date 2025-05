Météo : du soleil et des températures de saison pour ce week-end en Franche-Comté

Samedi matin, le ciel devrait être "peu nuageux"selon Météo France pour l’ensemble de la Franche-Comté à l’exception de Belfort qui profitera tout de même de quelques éclaircies.

Le mercure affichera 12°C à Pontarlier et Morez, 15°C à Besançon et Belfort, 16°C à Lons-le-Saunier et 17°C à Vesoul et Dole.

Dans l’après-midi, le temps restera identique sur toute la région et côté température, Météo France prévoit 14°C à Poontarlier, 15°C à Morez, 17°C à Belfort, 19°C à Besançon et Lons et 21°C pour Vesoul et Dole.

La journée de dimanche sera sensiblement identique à celle du samedi avec un ciel peu nuageux sur la façade Est de la région et un temps ensoleillé côté ouest. Dans l’après-midi, le soleil gagnera encre un peu de terrain puisque Besançon profitera à son tour d’un temps bien ensoleillé.

Côté températures, dans la matinée, Météo France prévoit 13°C à Morez et Pontarlier, 16°C à Belfort et Besançon, 17°C à Vesoul et Lons et 18°C à Dole. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 16°C à Morez et Pontarlier, 19°C à Belfort, 20°C à Lons, 21°C à Besançon et 22°C à Vesoul et Dole.

Bon week-end !