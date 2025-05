Météo du week-end de l’Ascension : chaleur estivale et orages en vue en Franche-Comté

La région connaîtra des conditions météorologiques variées avec des températures estivales et des risques d'orages, notamment en fin de période. Il est conseillé de rester informé des prévisions locales pour planifier vos activités en conséquence.

À Besançon cette fin mai s'annonce estivale. Jeudi 29 mai, le ciel sera partiellement nuageux, avec des températures en hausse dont des maximales autour de 23°C. Vendredi 30 mai, ce sera une journée ensoleillée et très chaude, atteignant 28°C. Samedi 31 mai : le temps sera partiellement ensoleillé et très chaud, avec des orages isolés l’après-midi. Températures maximales de 29°C. Dimanche 1er juin, il devrait faire chaud, avec une matinée ensoleillée et des nuages élevés, puis un après-midi nuageux et quelques orages. Températures maximales : 27°C.

Pontarlier connaîtra des conditions météorologiques variables. Vendredi 30 mai, la matinée sera dégagée avec des températures autour de 19°C. Samedi 31 mai, la matinée à 18°C sera suivie de pluie. Dimanche 1er juin, 18°C sont attendus le matin avec de la pluie.

Dole bénéficiera d'un temps agréable en fin de mois. Jeudi 29 mai : Matinée ensoleillée avec des températures autour de 22°C, nuit à 10°C. Vendredi 30 mai : Conditions similaires avec des températures stables. Samedi 31 mai, le temps sera partiellement ensoleillé et chaud, avec des températures maximales de 30°C. Dimanche 1er juin, le ciel sera couvert et l’air chaud. Des orages épars sont prévus l'après-midi, avec des températures maximales de 28°C.

Lons-le-Saunier connaîtra un temps ensoleillé suivi de conditions plus humides. Vendredi 30 mai, la matinée sera dégagée avec des températures autour de 22°C. Samedi 31 mai, 21°C sont annoncés le matin avec de la pluie. Dimanche 1er juin, la journée commencera avec 21°C et un ciel couvert.

Belfort vivra des températures en hausse avec des orages en fin de période. Jeudi 29 mai, le ciel sera nuageux avec des températures maximales de 22°C. Vendredi 30 mai, la journée sera ensoleillée et chaude, atteignant 28°C. Samedi 31 mai, le temps sera partiellement ensoleillé et chaud, avec des maximales de 29°C. Dimanche 1er juin, le ciel sera plutôt nuageux et l’air chaud. L’après-midi sera accompagné d’orages épars. Températures maximales : 26°C.

À Vesoul, le temps sera variable avec des températures agréables. Vendredi 30 mai, la matinée sera dégagée avec des températures autour de 21°C. Samedi 31 mai, la journée débutera avec 20°C et de la pluie. Enfin, dimanche 1er juin ils fera 21°C avec ciel un couvert.