Météo du week-end : vague de chaleur estivale en Franche?Comté les 9 et 10 août

À Besançon, le soleil brillera sans discontinuer tout au long du week?end. Samedi, le mercure atteindra jusqu’à 36?°C, avant un léger recul à 33?°C dimanche. Les nuits resteront douces, avec des minimales oscillant entre 17?°C et 18?°C .

À Pontarlier, on peut s’attendre à des conditions similaires à celles de Besançon : un ciel ensoleillé associé à une chaleur notable. Étant donnée son altitude, les journées pourraient être un peu plus tempérées, avec des maxima autour de 30?°C à 32?°C, et des minimales entre 15?°C et 17?°C.

À Belfort, la situation devrait être comparable : forte chaleur diurne avec un ensoleillement dominant. Maxima probables autour de 32?°C à 34?°C, et nuits tranquilles aux alentours de 17?°C. Les journées sont donc synonymes de chaleur soutenue, à surveiller pour une bonne hydratation.

À Dole, les conditions devraient également marquer un net épisode chaud et stable : températures maximales estimées à 33?°C samedi et 31?°C dimanche. Les soirées devraient rester douces avec un thermomètre oscillant autour de 17?°C.

Pour Lons?le?Saunier, la tendance s’aligne sur le reste de la région : chaleur marquée durant les deux jours. On peut envisager 32?°C à 34?°C le jour, et 16?°C à 17?°C la nuit. Des conditions qui invitent à la prudence, en particulier pour les personnes sensibles à la chaleur.

Enfin, Vesoul devrait connaître un week?end similaire, avec des températures diurnes aux alentours de 32?°C et des nuits modérément chaudes, autour de 17?°C.