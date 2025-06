Météo : retour de la chaleur cette semaine, jusqu’à 34°C attendus en Franche-Comté

D’après la chaîne météo, cette première "bouffée d’air chaud" de l’année s’apprête à remonter sur la France cette semaine, à partir de mardi. Si la durée de l’épisode semble limitée dans l’ouest, "la situation pourrait se prolonger dans l’est du pays, laissant planer un risque de vague de chaleur, voire de canicule" précise encore le site internet.

Lundi 9 juin

Pour ce lundi de Pentecôte, un temps sec et ensoleillé est attendu sur tout le territoire. En Franche-Comté la journée restera très lumineuse avec des températures comprises entre 20 et 24°C l’après-midi.

Mardi 10 juin

Mardi le ciel sera sans doute plus voilé particulièrement dans l’après-midi mais cela n’empêchera pas le mercure de commencer à monter petit à petit. Dans l’après-midi Météo France prévoit 23°C à Pontarlier, 25°C à Belfort, Besançon et Lons-le-Saunier et déjà 26°C à Dole et 27°C pour Vesoul.

Mercredi 11 juin

Un grand soleil s’installera dès mercredi sur toute la région et pour toute la journée. Conséquence directe, le mercure continuera de grimper avec 25°C attendu sur la partie Est tandis qu’un peu plus à l’Ouest, le mercure sera compris entre 26°C à Besançon et 28°C à Vesoul et Dole.

Jeudi 12 juin

Les quelques ondées attendues pour jeudi n’auront aucun effet sur le thermomètre qui continuera de grimper. Au plus fort de la journée, on devrait dépasser les 30°C en Franche-Comté, avec notamment 31°C à Besançon.

Vendredi 13 juin

La dernière journée de la semaine devrait également être la plus chaude avec des maximales comprises entre 29°C et 34 °C.

En fin de semaine puis le week-end, une dégradation orageuse provenant de l’Atlantique est possible et sera à surveiller prévient Météo France. Elle devrait néanmoins permettre aux températures de redescendre à des valeurs de saison.