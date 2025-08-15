Météo : un 15 août sous le soleil et … les orages ?

Les températures caniculaires se poursuivre pour cette journée du 15 août 2025 et les orages pourraient également faire leur retour en Bourgogne-Franche-Comté selon les prévisions de Météo France.

Dans la matinée, à part dans le Haut-Doubs où le risque d’orages sera déjà présent notamment à Pontarlier et Morez, le soleil dominera le reste de la région.

Du côté des températures, la grande région reste sous vigilance orange canicule, il fera donc déjà chaud dès le matin. Comptez 25°C à Pontarlier et Morez, 28°C à Lons-le-Saunier et 29°C partout ailleurs.

Dans l’après-midi, un risque d’averses orageuses viendra balayer l’ensemble de la région, quelques gouttes pourraient donc faire leur apparition ici et là . En revanche, le mercure, lui, grimpera en flèche avec 26°C attendus dans le Haut-Doubs, 29°C à Belfort, 31°C à Vesoul, 32°C à Besançon et Lons et 33°C à Dole.

Bon week-end !