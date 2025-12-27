Météo : un beau week-end ensoleillé pour toute la Franche-Comté

Pour ce week-end des 27 et 28 décembre 2025, Météo France ne prévoit rien d’autre que du soleil sur l’ensemble de la Franche-Comté. Une bonne occasion de sortir se dégourdir les jambes entre les repas de fêtes.

Le week-end débutera par un ciel ensoleillé sur une large partie de la région ce samedi matin. Les nuages persisteront toutefois à Belfort et Lons-le-Saunier devra faire face à du brouillard givrant au réveil. Dans la matinée, Météo France annonce -2°C à Lons, -1°C à Morez, 0°C à Belfort, Besançon et Dole et 2°C à Pontarlier et Vesoul.

Dans l'après-midi, Belfort sortira la tête des nuages et bénéficiera cette fois de quelques éclaircies, tout comme Lons. Partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. Sa présence agira quelque peu sur le mercure, on attend 2°C à Belfort et Lons, 3°C à Dole, 4°C à Morez, Besançon et Vesoul et, c'est assez rare pour le signaler mais c'est à Pontarlier qu'il fera le plus "chaud", avec 7°C.

La journée de dimanche débutera sous les mêmes auspices puisque si Belfort, Lons et Dole pourraient encore apercevoir quelques ondées, un ciel bleu dominera le reste de la Franche-Comté. Les températures seront encore fraîches au réveil, Météo France prévoit -1°C à Lons, 0°C à Morez, Belfort, Besançon, Dole et 1°C pour Vesoul et Pontarlier.

Dans l’après-midi, une fois encore c'est le soleil qui dominera la région et cette fois tout le monde en profitera. Il devrait faire 0°C à Lons, 1°C à Belfort, 2°C à Vesoul, 3°C à Morez, Besançon, Dole et 4°C à Pontarlier.

Bon week-end !