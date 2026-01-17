Météo : un ciel entre éclaircies et nuages pour ce week-end en Franche-Comté

Retour à des températures un peu plus de saison ce week-end en Franche-Comté. La pluie pourrait également faire son retour sur la moitié ouest de la région samedi 17 janvier 2026 tandis que de belles éclaircies sont attendues pour dimanche. On fait le point sur les prévisions de Météo France pour les deux jours à venir.

Samedi matin, c’est un ciel couvert qui dominera la région Franche-Comté, selon Météo France, avec quelques pluies faibles attendues sur le Jura et l’ouest de la Haute-Saône. De la neige en faible quantité pourrait également pointer le bout de son nez du côté de Morez.

Les températures seront un peu plus basses que cette semaine, mais pas encore négatives. Météo France prévoit 3°C à Morez, 4°C à Pontarlier, 7°C à Belfort, 18°C à Dole, 9°C à Besançon, Vesoul et 10°C à Lons-le-Saunier.

Dans l'après-midi, la pluie persistera dans le Jura tandis que partout ailleurs, le ciel restera chargé mais sec. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5°C à Morez et jusqu’à 11°C à Besançon.

Dimanche matin, le soleil fait son retour avec des éclaircies globalement attendues sur une bonne partie de la région. Le ciel restera encore toutefois plus nuageux du côté de Lons-le-Saunier et Pontarlier.

Du côté des températures, le mercure baisse encore un peu avec 3°C attendus pour Pontarlier, Morez, Belfort et Vesoul, 4°C à Besançon, 5°C à Dole et 6°C pour Lons.

Dimanche après-midi, malgré la présence d’éclaircies, excepté toujours dans le Jura, le mercure évoluera peu. Météo France prévoit ainsi seulement 4°C à Belfort, 5°C à Vesoul, 6°C à Pontarlier, et 7°C à Morez, Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !