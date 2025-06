Mobilisation du 5 juin : des syndicats appellent à la grève pour les retraites, les salaires et l’emploi

Les deux organisations syndicales s’opposent fermement à la réforme des retraites portant l’âge de départ à 64 ans. ”64 ans, c’est non !”, affirment-elles dans ce communiqué, appelant à l’abrogation de la réforme et à un retour progressif à une retraite à 60 ans.

”Augmenter les salaires et gagner l’égalité salariale femmes-hommes”

Au cœur de leur revendication figure également la question des salaires. Selon les syndicats, ”augmenter les salaires et gagner l’égalité salariale femmes-hommes, ce n’est pas seulement juste, c’est aussi le moyen fiable et efficace de garantir l’avenir de notre système solidaire par répartition”. Pour eux, il existe un lien direct entre salaires et financement des retraites : ”Des salaires plus élevés, c’est plus de cotisations pour la sécurité sociale, donc de meilleures retraites, mieux financées”.

Ils dénoncent également les politiques d’exonération de cotisations sociales, le gel des bas salaires et le recours croissant aux primes non cotisées. Ces pratiques affaibliraient, selon eux, le financement du système de retraite. ”Les salarié-es payent 2 fois : moins de cotisations, c’est de moins bonnes pensions”, écrivent-ils.

”En 2024, les dividendes versés aux actionnaires ont battu des records”

Le communiqué souligne aussi les inégalités dans la répartition des richesses : ”En 2024, les dividendes versés aux actionnaires ont battu des records. Une part de ces profits doit revenir à celles et ceux qui produisent la richesse : les travailleur·ses”. À ce titre, les syndicats exigent notamment ”le maintien des 10 % d’abattement sur les retraites et l’indexation des pensions sur les salaires”.

La mobilisation du 5 juin est présentée comme ayant un double objectif : ”Dans la rue, pour gagner l’abrogation de la réforme des retraites” et ”dans son entreprise et son service pour revendiquer et gagner des avancées sur les salaires et les conditions de travail”.

Enfin, les syndicats affirment que ”dans plusieurs entreprises, des augmentations de salaires ont été obtenues par la grève” et que seule la mobilisation permettra de "gagner des mesures de financement et l’abrogation des 64 ans”.