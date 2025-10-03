Municipales à Besançon : Allenbach “prêt” à soutenir une liste d’union du centre droit de Fagaut

Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté et candidat à l’élection municipale de 2016 et 2020, a rappelé sa position concernant la prochaine échéance électorale à Besançon, suite au lancement de la campagne de Ludovic Fagaut le 1er octobre souhaitant une liste ”d’union” de la droite et des centres.

Le président du Mouvement Franche-Comté avait annoncé qu’il présenterait une liste anti-partis à la prochaine municipale de Besançon si d’ici là le centre-droit n’arrivait pas à s’unir. Selon lui, le risque d’une telle division serait de ”faire élire à nouveau un(e) maire de gauche, et ce, en plein déni de démocratie puisque gauche + extrême-gauche ne représentent jamais que 40 % des Bisontin(e)s si l’on en juge par leur vote au premier tour de la dernière municipale”, estime-t-il.

Dans ce contexte, le président du Mouvement Franche-Comté ”ne peut donc que se réjouir de la volonté affirmée par Ludovic Fagaut de vouloir rassembler tout le centre droit (et même le centre-gauche) à l’occasion de la prochaine municipale”, écrit-il.

Jean-Philippe Allenbach indique par ailleurs que son mouvement est prêt à apporter son appui à une telle démarche. ”Hypothèse qui, si elle se réalise, aura alors évidemment tout le soutien politique, logistique et médiatique du Mouvement Franche-Comté” précise-t-il, tout en posant une condition : que la future liste d’union ”veuille bien reprendre dans son programme certains éléments de celui du Mouvement Franche-Comté tel qu’il l’avait présenté aux électeurs en 2020”.

Infos +

Pour rappel, Jean-Philippe Allenbach qui s’était présenté au premier tour de l’élection municipale à Besançon en 2020, s'était allié à Ludovic Fagaut pour le second tour.