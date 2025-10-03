Vendredi 3 Octobre 2025
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach "prêt" à soutenir une liste d’union du centre droit de Fagaut

Publié le 03/10/2025 - 09:29
Mis à jour le 03/10/2025 - 08:55

Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté et candidat à l’élection municipale de 2016 et 2020, a rappelé sa position concernant la prochaine échéance électorale à Besançon, suite au lancement de la campagne de Ludovic Fagaut le 1er octobre souhaitant une liste ”d’union” de la droite et des centres.

Ludovic Fagaut et Jean-Philippe Allenbach côte à côté lors du deuxième tour des municipales en 2020. © Alexane Alfaro
Ludovic Fagaut et Jean-Philippe Allenbach côte à côté lors du deuxième tour des municipales en 2020. © Alexane Alfaro

Le président du Mouvement Franche-Comté avait annoncé qu’il présenterait une liste anti-partis à la prochaine municipale de Besançon si d’ici là le centre-droit n’arrivait pas à s’unir. Selon lui, le risque d’une telle division serait de ”faire élire à nouveau un(e) maire de gauche, et ce, en plein déni de démocratie puisque gauche + extrême-gauche ne représentent jamais que 40 % des Bisontin(e)s si l’on en juge par leur vote au premier tour de la dernière municipale”, estime-t-il.

Dans ce contexte, le président du Mouvement Franche-Comté ”ne peut donc que se réjouir de la volonté affirmée par Ludovic Fagaut de vouloir rassembler tout le centre droit (et même le centre-gauche) à l’occasion de la prochaine municipale”, écrit-il.

Jean-Philippe Allenbach indique par ailleurs que son mouvement est prêt à apporter son appui à une telle démarche. ”Hypothèse qui, si elle se réalise, aura alors évidemment tout le soutien politique, logistique et médiatique du Mouvement Franche-Comté” précise-t-il, tout en posant une condition : que la future liste d’union ”veuille bien reprendre dans son programme certains éléments de celui du Mouvement Franche-Comté tel qu’il l’avait présenté aux électeurs en 2020”.

Infos +

Pour rappel, Jean-Philippe Allenbach qui s’était présenté au premier tour de l’élection municipale à Besançon en 2020, s'était allié à Ludovic Fagaut pour le second tour.

Municipale 2020 : Jean-Philippe Allenbach s'allie à Ludovic Fagaut pour le second tour

Le candidat du Mouvement Franche-Comté qui s’était présenté au premier tour de l’élection municipale à Besançon, Jean-Philippe Allenbach, a décidé de s’allier à Ludovic Fagaut pour le second tour, a-t-on appris ce vendredi 12 juin 2020.

jean-philippe allenbach les républicains ludovic fagaut mouvement franche-comté municipale 2026 municipale besançon

Publié le 3 octobre à 09h29 par Alexane
Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

anne vignot commissariat état planoise ville de besançon
Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

”Grande écoute” : la députée Dominique Voynet à la rencontre des habitant(e)s 

Dans le cadre de la période de ”grande écoute” qu’elle a lancée et face à l’instabilité politique actuelle, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, vient à la rencontre des habitant(e)s de sa circonscription les plus éloigné(e)s de sa permanence bisontine les 6, 24 et 27 octobre 2025.

deputee du doubs dominique voynet écologie eelv
Publié le 2 octobre à 15h20 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Prison avec sursis requise contre Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 1er octobre 2025 à l'encontre de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, et un an avec sursis contre sa collaboratrice de cabinet, Alexandra Cordier, jugés pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt.  

alexandra cordier élections jean-louis fousseret licenciement tribunal
Publié le 2 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut officialise sa candidature à la mairie de Besançon pour 2026

Au parc des Glacis, avec la Citadelle en toile de fond, Ludovic Fagaut, chef de file de l’opposition municipale, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mercredi 1er octobre, soit 348 ans, jour pour jour, après la décision de Louis XIV de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, a-t-il rappelé. "Le temps est arrivé : Oui, je suis candidat à la mairie de Besançon", a-t-il déclaré en ouverture d’un discours placé sous le signe de "l’union".

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut mairie de besancon municipale 2026
Publié le 1 octobre à 16h23 par Alexane
Besançon
Politique Social

“La pauvreté ne se déplace pas, elle se combat” : La France insoumise défend la boutique Jeanne Antide à Besançon

La section bisontine de La France insoumise (LFI) a réagi, dans un communiqué du 30 septembre 2025, au dernier conseil municipal, après une proposition formulée par les élus Ludovic Fagaut (LR) et Laurent Croizier (Modem) concernant la boutique Jeanne Antide, située dans le quartier Battant à Besançon.

boutique jeanne antide la france insoumise laurent croizier ludovic fagaut municipale 2026 pauvreté précarité
Publié le 30 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

alcool aline chassagne anne vignot battant boutique jeanne antide drogue jeanne antide laurent croizier ludovic fagaut sdf
Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

5
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : le candidat du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, lance sa campagne municipale pour 2026

Ce vendredi 26 septembre 2025, Jacques Ricciardetti, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et candidat du Rassemblement national à la mairie de Besançon, a officiellement lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026 lors d’une conférence de presse.

anais vial géraldine grangier jacques ricciardetti julien guibert julien odoul municipale 2026 rassemblement national thomas lutz
Publié le 27 septembre à 08h00 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane

