Neige, verglas et grand froid : la Bourgogne Franche-Comté reste en vigilance jaune

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo-France place encore l'ensemble des départements de la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune "neige-verglas" et "grand froid" au moins jusqu'à mardi 6 janvier 2026.

Il est attendu un saupoudrage des sols ainsi qu’un risque de regel des chaussées en cours de nuit de lundi à mardi et mardi matin sur l’ensemble de la région.

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :

En cas d’obligation de déplacement :

Se munir d’équipements spéciaux ;

Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;

Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;

Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;

Éviter les accélérations et les à-coups ;

Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;

Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige : les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;

Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;

Ne quitter le véhicule sous aucun prétexte sauf sur sollicitation des sauveteurs.

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.

Pour plus d’informations, suivre les sites internet :