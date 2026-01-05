Neige, verglas et grand froid : la Bourgogne Franche-Comté reste en vigilance jaune

Il est attendu un saupoudrage des sols ainsi qu’un risque de regel des chaussées en cours de nuit de lundi à mardi et mardi matin sur l’ensemble de la région.
Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route :
En cas d’obligation de déplacement :
- Se munir d’équipements spéciaux ;
- Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;
- Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
- Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;
- Éviter les accélérations et les à-coups ;
- Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;
- Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige : les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;
- Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;
- Ne quitter le véhicule sous aucun prétexte sauf sur sollicitation des sauveteurs.
Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
Pour plus d’informations, suivre les sites internet :