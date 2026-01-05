Lundi 5 Janvier 2026
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Neige, verglas et grand froid : la Bourgogne Franche-Comté reste en vigilance jaune

Publié le 05/01/2026 - 18:16
Mis à jour le 05/01/2026 - 17:58

Météo-France place encore l'ensemble des départements de la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune "neige-verglas" et "grand froid" au moins jusqu'à mardi 6 janvier 2026.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Il est attendu un saupoudrage des sols ainsi qu’un risque de regel des chaussées en cours de nuit de lundi à mardi et mardi matin sur l’ensemble de la région.

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route : 

En cas d’obligation de déplacement : 

  • Se munir d’équipements spéciaux ;
  • Respecter scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation ;
  • Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
  • Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon fonctionnement des essuie-glaces ;
  • Éviter les accélérations et les à-coups ;
  • Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;
  • Ne jamais faire tourner un moteur pour chauffer le véhicule s’il est bloqué par la neige : les gaz d’échappement peuvent provoquer des asphyxies ;
  • Prévoir un équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée ;
  • Ne quitter le véhicule sous aucun prétexte sauf sur sollicitation des sauveteurs. 

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. 

Pour plus d’informations, suivre les sites internet : 

Publié le 5 janvier à 18h16 par Alexane
Nature

Sondage

