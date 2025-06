Nouvelle directrice et nouvelle programmation pour le musée des Beaux-Arts de Besançon

Ce lundi 23 juin 2025, la maire de Besançon Anne Vignot et l’adjointe à la Culture Aline Chassagne ont présenté les deux temps forts de la nouvelle programmation du musée des Beaux-Arts et annoncé l’arrivée imminente d’une nouvelle directrice pour les musées d’Arts et du Temps de la ville.

C’est au cours d’une conférence de presse de la maire et de son adjointe à la Culture que l’on a appris l’arrivée prochaine d’une nouvelle directrice décrite comme étant "en phase avec nos musées" par Aline Chassagne et "très attendue par nos équipes du musée". Après une première erreur de casting, on imagine que la Ville de Besançon a prêté une attention toute particulière au choix de la nouvelle venue qui débutera sa prise de poste dans un climat particulier, comme nous l’explique Anne Vignot dans notre vidéo.

Suspendue en juillet dernier à titre conservatoire, l’ancienne directrice Laurence Madeline, dont le management a été plusieurs fois remis en cause par les équipes des musées de Besançon, a officiellement été "réintégrée au ministère de la Culture", a précisé la Ville de Besançon sans plus de commentaires.

Sa remplaçante, Christelle Faure est récemment diplômée de l’institut national du patrimoine et prendra sa succession dès le 1er juillet 2025 à la tête des musées d’Art et du Temps de Besançon. Passée par Belfort, Saint-Etienne et Lille, on n’en saura pas plus de cette jeune directrice pour l’instant, la Ville de Besançon préférant nous laisser "le soin de la découvrir par vous-même" .

Deux expositions majeures en 2026 et 2027

Une exposition sur la déportation Tzigane

Concernant l’actualité culturelle du musée Beaux-Arts, la Ville a annoncé les deux prochaines programmations majeures, dont les dates ont d’ailleurs été repensées afin de permettre au maximum de visiteurs, y compris les touristes, d’assister aux expositions, a expliqué la maire de Besançon.

Du 28 février au 21 septembre 2026, le musée accueillera une exposition de peinture de l’Autrichienne Ceija Stojka dont les oeuvres retranscrivent une partie de sa vie, celle d’une enfant tzigane de 10 ans déportée par les nazis. Co-produite à la fois par le MBAA et le musée de la Résistance et de la Déportation, l’exposition "permettra un dialogue entre les deux musées" a avancé Aline Chassagne.

Une exposition mêlant art et anarchie

Pour la deuxième exposition grande exposition de 2027, si les dates précises "ne sont pas encore calées" a avoué la conservatrice chargée des peintures, sculptures et objets d’arts au MBAA Virginie Guffroy, on sait en revanche qu’elle aura lieu de février à juin 2027. Issu d’un partenariat avec le musée de La Piscine de Roubaix, l’exposition permettra "de parler d’art et Anarchie" et véhiculera des "liens entre les mouvements libertaires et anarchistes et les mouvements artistiques du 19e siècle à nos jours en essayant d’avoir un regard le plus large possible en terme de productions".

Des arts plastiques, en passant par la presse, le cinéma, la musique ou encore la mode, l’exposition abordera "un pan assez large de l’art et de la société" a détaillé Virginie Guffroy. Soutenue par le musée d’Orsay qui partagera "beaucoup de ses oeuvres", l’exposition mettra en avant à la fois "de très très belles oeuvres" et permettra à la fois de présenter une production "plus populaire en lien avec la production militante" a conclu la commissaire.