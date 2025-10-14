Nouvelle édition du cross départemental des sapeurs-pompiers du Doubs…

Le centre d’incendie et de secours du Mont d’Or et la 12ème compagnie de sapeurs-pompiers du Doubs organisent l’édition 2025 du CROSS départemental qui se déroulera samedi 18 octobre 2025 à partir de 13h30, sur le site nordique de la Saigne, aux Hôpitaux-Vieux.

Cet événement rassemblera l’ensemble des acteurs du service départemental d’incendie et de secours du Doubs : jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et personnels administratifs et techniques. Tous s’affronteront sur des parcours adaptés à leur catégorie, allant de 2000 mètres pour les plus jeunes à 9000 mètres pour les séniors et vétérans 1 masculins.

Un parcours inédit et technique

Le tracé empruntera un revêtement mixte bitume et terre. Originalité de cette édition : les coureurs auront l’occasion de découvrir les infrastructures d’un site de biathlon, avec son pas de tir, son tour de pénalité et sa piste utilisé en ski nordique comme en ski-roues.

Objectif championnat de France

Au terme des épreuves, les cinq premiers de chaque catégorie décrocheront leur qualification pour le championnat de France de CROSS sapeur-pompier, qui se tiendra le 14 mars 2026 sur le célèbre site du circuit Paul Armagnac de Nogaro, dans le Gers (32).

"Le public est chaleureusement invité à venir encourager les participants, découvrir le dynamisme du corps départemental des sapeurs-pompiers du Doubs et partager un moment de sport, de cohésion et de convivialité au cœur des Montagnes du Jura", précisent les organisateurs.