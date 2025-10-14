Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Les Hôpitaux-Neufs
Sport

Nouvelle édition du cross départemental des sapeurs-pompiers du Doubs…

Publié le 14/10/2025 - 10:30
Mis à jour le 14/10/2025 - 10:30

Le centre d’incendie et de secours du Mont d’Or et la 12ème compagnie de sapeurs-pompiers du Doubs organisent l’édition 2025 du CROSS départemental qui se déroulera samedi 18 octobre 2025 à partir de 13h30, sur le site nordique de la Saigne, aux Hôpitaux-Vieux.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Cet événement rassemblera l’ensemble des acteurs du service départemental d’incendie et de secours du Doubs : jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et personnels administratifs et techniques. Tous s’affronteront sur des parcours adaptés à leur catégorie, allant de 2000 mètres pour les plus jeunes à 9000 mètres pour les séniors et vétérans 1 masculins.

Un parcours inédit et technique

Le tracé empruntera un revêtement mixte bitume et terre. Originalité de cette édition : les coureurs auront l’occasion de découvrir les infrastructures d’un site de biathlon, avec son pas de tir, son tour de pénalité et sa piste utilisé en ski nordique comme en ski-roues.

Objectif championnat de France

Au terme des épreuves, les cinq premiers de chaque catégorie décrocheront leur qualification pour le championnat de France de CROSS sapeur-pompier, qui se tiendra le 14 mars 2026 sur le célèbre site du circuit Paul Armagnac de Nogaro, dans le Gers (32).

"Le public est chaleureusement invité à venir encourager les participants, découvrir le dynamisme du corps départemental des sapeurs-pompiers du Doubs et partager un moment de sport, de cohésion et de convivialité au cœur des Montagnes du Jura", précisent les organisateurs.

Publié le 14 octobre à 10h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Ça ne passe toujours pas pour le BesAC

Le bilan de ce début de saison est dur, sévère : quatre matches pour autant de défaites. Le BesAC n'est donc pas parvenu à débloquer son compteur avec ce nouveau revers concédé samedi 4 octobre 2025 sur le parquet du Palais des sports de Besançon. Au terme de cette quatrième journée de championnat, le BesAC occupe donc la dernière place du classement à égalité avec Salon-de-Provence, Charleville et Metz.

basket-ball besAC
Publié le 5 octobre à 09h25 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC vise ce soir un premier succès contre Boulogne/mer

Le BesAC n'aura qu'un objectif ce samedi, celui de débloquer son compteur contre Boulogne/mer en allant chercher une première victoire au palais des sports de Besançon. En effet, la formation bisontine reste sur une série de trois défaites en ce début de championnat, au même titre que Berck, Salon-de-Provence, Metz et Charleville.

basket-ball besAC championnat National 1 palais des sports
Publié le 4 octobre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6e édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 10.75
ciel dégagé
le 14/10 à 09h00
Vent
2.35 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
93 %
 