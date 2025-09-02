Nouvelle interpellation pour trafic de produits stupéfiants dans le quartier de Planoise

Un jeune de 19 ans a été interpellé par la police rue de l’Ile de France à Besançon pour des faits de trafic de produits stupéfiants le 31 août 2025.

Dans l’après-midi, un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) a repéré l’individu partiellement dissimulé derrière un pilier. Contrôlé, le jeune homme de 19 ans a été trouvé en possession de 43 g de résine de cannabis, 6 g de cocaïne et de 120€ en liquide. À côté de lui, les policiers ont également découvert une petite balance.

L’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu se livrer à la vente de produits stupéfiants pour le compte d’autres personnes. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au tribunal judiciaire et condamné à 6 mois de prison avec sursis et 14h de travail d’intérêt général.