Mercredi 20 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et inondations : 5 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange

Publié le 20/08/2025 - 08:40
Mis à jour le 20/08/2025 - 08:32

Météo France a placé les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour des risques orageux ce mercredi 20 août 2025. Cinq départements, sont également sous vigilance orange poiur un phénomène de "pluie et inondation", les autres sont en vigilance jaune. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Météo France a placé l’ensemble des départements de Franche-Comté et de Bourgogne en vigilance jaune "orages" à compter de ce mercredi 6h.

Les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Territoire-de-Belfort, de la Nièvre et de l’Yonne sont en vigilance orange pour des risques de pluies et inondations à partir de 12h. Le Jura, la Saône-et-Loire et la Côté d’Or sont eux, en vigilance jaune. 

Des orages stationnaires

En début d'après-midi de fréquents orages devraient se former sur une partie de la Franche-Comté. "En l'absence de flux marqué, ces orages se montrent peu mobiles" prévient Météo France. Ces cellules orageuses pourront alors apporter des quantités importantes de pluie "et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas". Des quantités de l'ordre de "15 à 30 millimètres en parfois moins d'une heure et par accumulation, 50 à 70 mm en l'espace de 12 heures, localement plus" sont attendus annonce encore Météo France.

Ce front pluvieux quasiment stationnaire se met ensuite en place dans la nuit de mercredi à jeudi sur le nord de la Franche-Comté. La vigilance orange ne sera ainsi levée qu’à partir de 12h ce jeudi. 

météo orages pluie vigilance jaune vigilance orange

Publié le 20 aout à 08h40 par Elodie Retrouvey
