Orages et pluies : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France a placé tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côté-d’Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre en vigilance jaune "orages", ce mardi 26 août 2025 à partir de 16h00 et jusqu’au jeudi 28 août. Dans le même temps, une vigilance jaune "pluie-inondation" est également prévue pour ces mêmes départements à compter du mercredi 27 août 18h et jusqu’au jeudi 28 août 2025.

Selon Météo France, les orages se développeront en début de soirée et vont se poursuivre en journée de mercredi. Ils pourront alors apporter des rafales entre 60 et 80 km/h, 15 à 30 mm de précipitations possiblement en une heure et localement de la grêle petite à moyenne (1 à 2 cm).

Météo France prévient qu’il est également possible que "des passages fortement pluvieux viennent s’ajouter à ces cumuls en quelques heures". Ces cumuls totaux pourront alors atteindre 50 à 70 millimètres en 12 heures. Les pluies abondantes pourront se poursuivre jusqu’en journée de jeudi avant de régresser lentement vers l'Est.