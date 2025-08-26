Orages et pluies : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Selon Météo France, les orages se développeront en début de soirée et vont se poursuivre en journée de mercredi. Ils pourront alors apporter des rafales entre 60 et 80 km/h, 15 à 30 mm de précipitations possiblement en une heure et localement de la grêle petite à moyenne (1 à 2 cm).
Météo France prévient qu’il est également possible que "des passages fortement pluvieux viennent s’ajouter à ces cumuls en quelques heures". Ces cumuls totaux pourront alors atteindre 50 à 70 millimètres en 12 heures. Les pluies abondantes pourront se poursuivre jusqu’en journée de jeudi avant de régresser lentement vers l'Est.