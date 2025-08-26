Mardi 26 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et pluies : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Publié le 26/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 26/08/2025 - 10:51

Météo France a placé tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côté-d’Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre en vigilance jaune "orages", ce mardi 26 août 2025 à partir de 16h00 et jusqu’au jeudi 28 août. Dans le même temps, une vigilance jaune "pluie-inondation" est également prévue pour ces mêmes départements à compter du mercredi 27 août 18h et jusqu’au jeudi 28 août 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon Météo France, les orages se développeront en début de soirée et vont se poursuivre en journée de mercredi. Ils pourront alors apporter des rafales entre 60 et 80 km/h, 15 à 30 mm de précipitations possiblement en une heure et localement de la grêle petite à moyenne (1 à 2 cm).

Météo France prévient qu’il est également possible que "des passages fortement pluvieux viennent s’ajouter à ces cumuls en quelques heures". Ces cumuls totaux pourront alors atteindre 50 à 70 millimètres en 12 heures. Les pluies abondantes pourront se poursuivre jusqu’en journée de jeudi avant de régresser lentement vers l'Est.

météo orages pluie vigilance jaune

Publié le 26 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et pluies : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France a placé tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côté-d’Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre en vigilance jaune "orages", ce mardi 26 août 2025 à partir de 16h00 et jusqu’au jeudi 28 août. Dans le même temps, une vigilance jaune "pluie-inondation" est également prévue pour ces mêmes départements à compter du mercredi 27 août 18h et jusqu’au jeudi 28 août 2025.

météo orages pluie vigilance jaune
Publié le 26 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Nature

Météo : des températures un peu fraîches pour la saison mais un beau soleil attendu en Franche-Comté

Après les orages de la semaine, ce sera le retour du beau temps pour ce wek-end des 23 et 24 août 2025 en Franche-Comté. Le soleil devrait globalement dominer le ciel franc-comtois mais les températures resteront encore un peu fraîches pour la saison selon les prévisions de Météo France. 

été météo météo-france soleil
Publié le 23 aout à 08h06 par Elodie Retrouvey
Besançon
Jeunesse Nature

École Viotte de Besançon : un nouveau souffle pour la rentrée 2025

Alors que la rentrée scolaire approche, les travaux de l’école Viotte touchent à leur fin. Mercredi 20 août 2025, Claudine Caulet, adjointe en charge de l’éducation, des écoles et de la restauration scolaire et Johnny Magnenet, chargé de mission espaces naturels à la Direction de la Biodiversité et des espaces verts de la ville de Besançon, ont donné rendez-vous sur le chantier pour faire le point sur le plan de rénovation des écoles.

chantier école viotte plan écoles-crèches végétalisation
Publié le 21 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Grand Besançon Métropole
Economie Nature

Deux nouveaux forages pour sécuriser l'apport en eau du Grand Besançon

Le lundi 18 août 2025, le préfet du Doubs a placé le département en alerte renforcée sécheresse, entraînant des mesures de restriction pour l’utilisation de l’eau. Dans un contexte de changement climatique, de tels épisodes pourraient se multiplier. C’est pourquoi, le mercredi 20 août, Grand Besançon Métropole a inauguré deux forages, qui contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau de Besançon et de ses environs.

christophe lime forage gestion de l'eau Grand Besançon Métropole source de la loue
Publié le 24 aout à 10h41 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et inondations : 5 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange

Météo France a placé les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune pour des risques orageux ce mercredi 20 août 2025. Cinq départements, sont également sous vigilance orange poiur un phénomène de "pluie et inondation", les autres sont en vigilance jaune. 

météo orages pluie vigilance jaune vigilance orange
Publié le 20 aout à 08h40 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

L’arrivée des orages devraient favoriser la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté

D’après le dernier relevé d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté (Atmo BFC) la qualité de l’air est encore dégradée dans la région mais celle-ci devriat légèrement s'améliorer avec l'arrivée des orages. Quant aux pollens, l'ambroisie pollinise de plus en plus, notamment en Bourgogne.

Atmo BFC graminée pollens qualité de l'air
Publié le 19 aout à 10h19 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

La vague de chaleur cède sa place aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que la 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947 est encore en cours dans le Sud, la région Bourgogne-Franche-Comté se prépare à l’arrivée d’orages dès l’après-midi de ce mardi 19 août 2025. Ceux-ci entraîneront une grosse chute des températures.

baisse des températures météo orages vague de chaleur
Publié le 19 aout à 09h22 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision “responsable” selon Géraldine Grangier

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidée par le bon sens sanitaire". 

comice géraldine grangier maladie bovine
Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F. • Membre

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 26.44
partiellement nuageux
le 26/08 à 12h00
Vent
3.08 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
51 %
 