Orages : la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune et orange ce week-end

Après la plateforme Oly permettant de vendre des fruits et légumes entre particulier, les trois Jurassiens originaires de Dole Théo Reffay, Adrien Berthenet et Rémi Vandell ont lancé en mai 2025, une application nommée Oly Garden visant à faciliter la vie de toutes celles et ceux qui souhaitent cultiver un potager. L’application est disponible gratuitement et dès à présent sous iOS et Android.