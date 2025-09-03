Orages : tous les départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune dès jeudi

Météo France a placé tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côté-d’Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre en vigilance jaune "orages", ce mardi 26 août 2025 à partir de 16h00 et jusqu’au jeudi 28 août. Dans le même temps, une vigilance jaune "pluie-inondation" est également prévue pour ces mêmes départements à compter du mercredi 27 août 18h et jusqu’au jeudi 28 août 2025.