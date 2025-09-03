Sous ces orages ne présentant pas de virulence importante, pourront s’accompagner localement des rafales de vent de l’ordre de 50 à 60 km/h, voire ponctuellement 70 km/h, du grésil ou petite grêle, et des cumuls de pluie de 10 à 20 mm en quelques heures.
Orages : tous les départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune dès jeudi
Publié le 03/09/2025 - 10:20
Mis à jour le 03/09/2025 - 09:42
Météo France place les huit départements de la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune ”orages” à compter de jeudi 4 septembre 2025 06h00 jusqu’en fin de nuit.