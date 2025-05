Ouverture à la concurrence: SNCF Voyageurs va exploiter les lignes "Bourgogne-Ouest-Nivernais"

Le droit européen impose depuis décembre 2023 une mise en concurrence du trafic ferroviaire pour toutes les régions, qui ont lancé des appels d'offres pour attribuer progressivement l'exploitation de lots de lignes locales.

Dans un communiqué vendredi, l'entreprise publique indique que les élus de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont "choisi SNCF Voyageurs pour exploiter les services ferroviaires Mobigo de la zone Bourgogne-Ouest-Nivernais à l'issue de l'appel d'offres" lancé en 2022. "Dès décembre 2026 et pour une durée minimale de 7 ans, la nouvelle société SNCF Voyageurs Bourgogne Ouest sera chargée de l'exploitation de ces lignes et y augmentera l'offre ferroviaire Mobigo de 34%, contribuant ainsi activement au dynamisme économique et à l'attractivité des bassins nivernais et creusotin", est-il indiqué.

Déjà 6 des 9 lors d'exploitation

L'entreprise ferroviaire rappelle qu'à ce jour, "6 des 9 lots d'exploitation déjà attribués l'ont été à SNCF Voyageurs ou à un groupement intégrant SNCF Voyageurs". Il s'agit de l'"Étoile de Nice" en Région Sud (mise en exploitation en décembre 2024), l'"Étoile d'Amiens" en Hauts-de-France (décembre 2024), "Tram-Train et Sud Loire" en Pays de la Loire (deux phases, décembre 2024 puis décembre 2026), le Tram-Train T4/T11/Esbly-Crécy en Île-de-France, attribué au groupement formé par Keolis et SNCF Voyageurs (mars 2025), ainsi que les lignes TET Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon (décembre 2026).

Deux autres lots ont été attribués au groupe de transport public Transdev: Marseille-Nice (mise en exploitation en juin 2025) et Nancy-Contrexéville (2028). Le lot concernant le tram T12-T13 en Ile-de-France a pour sa part été attribué à RATP-CAP-IDF, pour une mise en exploitation en novembre 2025.

Par ailleurs, SNCF Voyageurs a été désigné début mai par Ile-de-France Mobilités (IDFM) comme "candidat pressenti" pour exploiter la ligne L qui relie la gare de Paris-Saint-Lazare à Versailles, et qui était la première ligne de train de banlieue soumise au processus d'ouverture à la concurrence.

(AFP)