Ouverture des studios de répétition du Pôle culturel de Scey-sur-Saône

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Au Pôle culturel de Scey-sur-Saône, Echo System met à disposition des musicien(ne)s du territoire des studios de répétition équipés et accessibles en solo ou en groupe. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

Propriété de la Communauté de Communes des Combes, les studios sont mis à disposition d’Echo System, qui en assure la gestion dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public.

Trois studios de répétition sont disponibles et dotés de matériel professionnel tels que des batteries, amplis, micros, enceintes, claviers, pupitres, table de mixage… de quoi répéter dans de bonnes conditions. Ces espaces sont ouverts à tous les musicien(ne)s, qu’ils soient amateurs ou confirmés. L’accès se fait sur adhésion à l’association Echo System, avec réservation préalable.

Comment réserver ?

Contacter Echo System par mail à studiosrepetition@echosystem70.fr pour prendre rendez-vous avec l’équipe pour la première inscription.

Avec cette ouverture, Echo System et la Communauté de Communes des Combes réaffirment leur volonté commune de soutenir la pratique musicale locale et d’accompagner les artistes dans leurs projets.

Infos pratiques :