Pas de dernier match à Bonal pour les supporters du FC Sochaux

Voilà qui conclut parfaitement une saison on ne peut plus décevante pour le FCSM qui, en plus de n’avoir su se montrer à la hauteur de ses ambitions, devra également disputer son dernier match à domicile de la saison 2024/2025 face au Football Bourg-en-Bresse Péronnas à huis clos.

Bien qu’il "regrette cette décision qui, bien qu’attendue, reste difficile à accepter et sévère car elle touche l’ensemble de ses supporters, privés d’une dernière rencontre à domicile, pour des faits survenus à Nancy", le club a cependant décidé de ne pas faire appel. La direction préfère ne pas risquer de voir la facture s’alourdir : "compte tenu de la lourdeur des dernières sanctions appliquées par la Fédération Française de Football, le club a choisi de ne pas contester cette décision, afin de ne pas risquer de débuter la saison prochaine sans ses supporters lors de la première rencontre au Stade Bonal".

La direction du club précise encore que les abonnés bénéficieront d’un avoir, crédité directement sur leur compte billetterie, à utiliser dès la saison 2025/2026 et que les personnes ayant acheté des billets en ligne pour cette rencontre seront remboursées "directement sur leur compte bancaire dans les prochains jours".