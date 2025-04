Pas de trains entre Besançon et Belfort pendant trois week-ends

Les travaux sont planifiés sur la ligne Besançon-Belfort durant les trois prochains week-ends des 5-6, 12-13 et 19-20 avril 2025. Ces interventions entraîneront une interruption des circulations ferroviaires.

"Les Trains Mobigo ne circuleront pas du samedi 10h au dimanche 16h30", prévient la SNCF.

Un service de substitution par autocars est mis en place entre Besançon et Belfort pendant les travaux.

Horaires des derniers TRAINS Mobigo avant la coupure le samedi :

Besançon-Viotte 7h32 Belfort 8h56

Belfort 7h36 Besançon-Viotte 8h46 Lyon-Perrache 11h44

Reprise du service ferroviaire le dimanche :

Besançon-Viotte 16h32 Belfort 17h59

Belfort 17h04 Besançon-Viotte 18h28

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées ont été informés par mail / SMS de cette interruption des circulations et du service de substitution par autocar. Les déplacements des voyageurs restent préservés le vendredi soir et le dimanche soir. Les dessertes TGV ne sont pas impactées par ces travaux entre Besançon-Franche-Comté-TGV et Belfort-Montbéliard-TGV.