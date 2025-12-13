Pâtes biáng biáng et sa crème au Mont d’Or

Ingrédients
- 200 g de farine T 45
- 6 g de gluten de blé en poudre
- 140 ml d’eau froide
- 5 g de sel
- 1 cac de piment haché
- 1 cas d’huile de sésame
- 1 oignon cébette haché
- 1 bouquet de ciboules
- 10 cl de lait de soja
- 2 cas de sauce soja
- 1 demi MONT d’OR AOP
Etapes de la recette
Préparation des pâtes:
- Mélanger la farine et le sel. Ajouter l’eau en filet, pétrir 12 min de sorte à former une pâte lisse et homogène.
- Laisser reposer la pâte 1 h.
- Pétrir à nouveau la pâte et laisser reposer 20 min.
- Répéter l’opération 2 fois supplémentaires.
- Diviser la pâte en 4, former des boudins et les huiler.
Préparez la sauce :
- Faire fondre le MONT d’OR AOP avec le lait de soja.
Ajouter le piment haché, la sauce soja, l’huile de sésame, l’oignon cébette et la ciboule haché.
- Réserver à feu doux dans un bain marie.
Suite :
Porter une grande casserole d’eau à ébullition. À l’aide d’un laminoir à pâte, former des bandes de pâte. Réduire le niveau d’abaisse petit à petit. La pâte doit presque être translucide. Jeter les pâtes dans l’eau bouillante et les cuire 3 min.
Servir les pâtes dans chaque assiette et y ajouter la sauce.