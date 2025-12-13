Pâtes biáng biáng et sa crème au Mont d’Or

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Parce que l’on est au mois de décembre et qu’on a envie de plat réconfortant, nous vous proposons ce week-end des 13 et 14 décembre 2025 un plat local et goûtu. Il nous vient tout droit du Syndicat interprofessionnel du Mont d’Or.

Ingrédients

200 g de farine T 45

6 g de gluten de blé en poudre

140 ml d’eau froide

5 g de sel

1 cac de piment haché

1 cas d’huile de sésame

1 oignon cébette haché

1 bouquet de ciboules

10 cl de lait de soja

2 cas de sauce soja

1 demi MONT d’OR AOP

Etapes de la recette

Préparation des pâtes:

Mélanger la farine et le sel. Ajouter l’eau en filet, pétrir 12 min de sorte à former une pâte lisse et homogène.

Laisser reposer la pâte 1 h.

Pétrir à nouveau la pâte et laisser reposer 20 min.

Répéter l’opération 2 fois supplémentaires.

Diviser la pâte en 4, former des boudins et les huiler.

Préparez la sauce :

Faire fondre le MONT d’OR AOP avec le lait de soja.

Ajouter le piment haché, la sauce soja, l’huile de sésame, l’oignon cébette et la ciboule haché.

Ajouter le piment haché, la sauce soja, l’huile de sésame, l’oignon cébette et la ciboule haché. Réserver à feu doux dans un bain marie.

Suite :

Porter une grande casserole d’eau à ébullition. À l’aide d’un laminoir à pâte, former des bandes de pâte. Réduire le niveau d’abaisse petit à petit. La pâte doit presque être translucide. Jeter les pâtes dans l’eau bouillante et les cuire 3 min.

Servir les pâtes dans chaque assiette et y ajouter la sauce.