Samedi 13 Décembre 2025
Franche-Comté
La recette du week-end

Pâtes biáng biáng et sa crème au Mont d’Or

Publié le 13/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 14:07

Parce que l’on est au mois de décembre et qu’on a envie de plat réconfortant, nous vous proposons ce week-end des 13 et 14 décembre 2025 un plat local et goûtu. Il nous vient tout droit du Syndicat interprofessionnel du Mont d’Or.

© Syndicat interprofessionnel du Mont d’Or
© Syndicat interprofessionnel du Mont d’Or

Ingrédients

  • 200 g de farine T 45
  • 6 g de gluten de blé en poudre
  • 140 ml d’eau froide
  • 5 g de sel
  • 1 cac de piment haché
  • 1 cas d’huile de sésame
  • 1 oignon cébette haché
  • 1 bouquet de ciboules
  • 10 cl de lait de soja
  • 2 cas de sauce soja
  • 1 demi MONT d’OR AOP

Etapes de la recette

Préparation des pâtes:

  • Mélanger la farine et le sel. Ajouter l’eau en filet, pétrir 12 min de sorte à former une pâte lisse et homogène.
  • Laisser reposer la pâte 1 h.
  • Pétrir à nouveau la pâte et laisser reposer 20 min.
  • Répéter l’opération 2 fois supplémentaires.
  • Diviser la pâte en 4, former des boudins et les huiler.

Préparez la sauce :

  • Faire fondre le MONT d’OR AOP avec le lait de soja.
    Ajouter le piment haché, la sauce soja, l’huile de sésame, l’oignon cébette et la ciboule haché.
  • Réserver à feu doux dans un bain marie.

Suite :

Porter une grande casserole d’eau à ébullition. À l’aide d’un laminoir à pâte, former des bandes de pâte. Réduire le niveau d’abaisse petit à petit. La pâte doit presque être translucide. Jeter les pâtes dans l’eau bouillante et les cuire 3 min.

Servir les pâtes dans chaque assiette et y ajouter la sauce.

mont d'or recette

Publié le 13 décembre à 12h00 par Hélène L.
