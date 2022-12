Poligny : le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau en visite dans le Jura ce vendredi 2 décembre

Le ministre visitera l’École nationale d’industrie laitière et des biotechnologies de Poligny et échangera avec des enseignants et des élèves. Chaque année, cette école forme 300 étudiants et stagiaires dans les domaines de l'alimentation, des fromages et autres produits laitiers, des biotechnologies, et en génie biologique pour les produits fermentés et de la qualité.

Le ministre se rendra ensuite à la Maison du Comté de Poligny pour procéder à son onauguration aux côtés des élus locaux. Ouverte depuis cette année à la suite d’un déménagement et d’un agrandissement, cette structure présente les savoir-faire, techniques de fabrication, de conservation et d’affinage du fromage.