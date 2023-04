Pollens : les départements de Bourgogne Franche-Comté en alerte rouge

Avec le printemps, les pollens de bouleau sont très présents dans tous les départements de Bourgogne Franche-Comté et dans 53 autres territoires en France depuis le 7 avril 2023. Le Réseau national de surveillance aéro biologiques (RNSA).

Depuis fin mars à jusqu’à fin avril, les pollens de bouleau sont présents sur une grande partie du pays. Les concentrations sont fortes lors des belles journées ensoleillées. Durant cette période, les épisodes de pollution atmosphérique peuvent exacerber les symptômes des allergiques. Seule la pluie peut venir plaquer les pollens au sol et apporter du répit aux allergiques, mais le répit est souvent de courte durée : dès que le soleil et les températures remontent, les pollens sortent.

Les bouleaux sont présents de façon naturelle sur le pourtour de nombreux bois et forêts, mais aussi plantés, à tort, dans de nombreux espaces verts, ronds-points, entrées de résidences, etc. Ils sont facilement reconnaissables à leurs troncs blancs/brillants avec des nuances de gris/noir. Ils font partie de la famille des Bétulacées et il existe des réactions allergiques croisées avec les fruits de la famille des Rosacées (pomme, pêche, cerise…).

Les pollens de bouleau ont un potentiel allergisant très élevé provoquant chez les allergiques de nombreux symptômes oculaires, nasaux, et même respiratoires. Les allergiques doivent suivre les traitements prescrits par leurs médecins et allergologues ou les consulter en cas de symptômes allergiques.