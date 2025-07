Bonnay : Marie-Céline et Samuel, ce duo inséparable que vous verrez bientôt dans l’émission Lego Masters

Originaires de Bonnay dans le Doubs, Marie-Céline et Samuel sont en couple dans la vie et partagent une passion commune pour la petite brique danoise. Ils seront l’un des 8 duos de la compétition et les représentants de la Franche-Comté lors de l’émission Lego Masters qui sera diffusée à partir du 7 juillet 2025 sur M6. Nous avons pu leur poser quelques questions sur leur participation.

maCommune.info : Tout d’abord, qui êtes-vous et d’où venez-vous ?

Samuel, 47 ans, chef de projet dans l’industrie, j’ai replongé dans la petite brique danoise quand mon fils Valéan a eu 5 ans. Il passe son bac de français cette année et cela fait donc un peu plus de 10 ans que j’en ai fait mon hobby principal.

Marie-Céline, neuropsychologue, 48 ans, nous sommes mariées depuis 19 ans, ensemble depuis 30 ans. Nous habitons Bonnay, un petit village à côté de Besançon.

mCi : D’où vous vient cette passion pour la petite brique colorée et pourquoi avoir voulu participer à l’émission Lego Masters ?

Samuel : Ce qui m’a attiré, c’est l’aspect artistique et créatif et l’éventail de possibilités de construction. Aujourd’hui, quand je démarre un projet, je commence par un dessin, puis les étapes de construction, je peaufine, et pour finir je réalise un travail de photographie de ma réalisation que je partage sur les réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Pister (@pistash_lego)

Marie-Céline : Nous faisons tout ensemble et c’est tout naturellement que j’ai accompagné Sam à des expositions Lego et cela jusqu’à la Lego Housse au Danemark où Sam a été invité à exposer lors de sa première année d’ouverture. De toutes ses rencontres est née l’envie de poursuivre cette aventure avec Sam. Et de ce fait, cela nous a semblé une évidence de s’inscrire ensemble à l’émission Lego Masters pour passer des heures à construire tous les deux avec à notre disposition des milliers de briques. Nous voilà les représentants de la Franche-Comté.

mCi : Que pensez-vous de cette aventure ? Êtes-vous fiers de votre parcours dans l’émission ?

Marie-Céline et Samuel : C’est une aventure qui nous a montré toute l’étendue de notre complicité. Des liens forts se sont créés avec certains des candidats avec qui nous avons su vivre une aventure humaine pleine d’émotions. Les épreuves aussi variées les unes que les autres étaient un véritable défi pour nous et remettaient en cause à chaque fois notre capacité à nous adapter. Nous n’avons pas vu cette émission comme une compétition contre les autres binômes mais plutôt un challenge à sortir des réalisations qui nous ressemblaient.

L’émission n’étant pas encore diffusée, il est trop tôt pour parler de notre parcours. Mais nous sommes heureux d’avoir eu la chance de vivre cette aventure qui restera pour nous un merveilleux souvenir de notre vie à deux.

mCi : Quel(s) meilleur(s) souvenir(s) gardez-vous de votre participation ?

Notre meilleur souvenir est lorsque nous avons pu faire un clin d’œil à nos deux enfants Valéan et Corin en les intégrant dans notre réalisation, tout en prenant en compte toutes les exigences de l’épreuve. Que d’émotion !!!

En plus de leur participation à Lego Masters, Marie-Céline et Samuel ont également créé leur association "Cœur de briques" il y a un an dans le but de "promouvoir le côté créatif, artistique des briques danoises en organisant des expositions Lego, des animations et des projets avec des partenaires tout en ayant une volonté de lier cette passion pour soutenir des actions caritatives". Ils préparent une exposition au premier semestre 2026 autour de Besançon, mais "il faudra nous suivre pour avoir toutes les informations en temps voulu" rétorque le duo complice.

