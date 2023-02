Pollution aux particules en Bourgogne Franche-Comté : quelle sont les causes principales et les risques pour la santé ?

Depuis le 10 février 2023 en Bourgogne-Franche-Comté, les conditions sont favorables à l’accumulation des particules fines dans l’atmosphère, au point que certains seuils ont été ou sont sur le point d’être franchis dans plusieurs départements, à l’instar d’autres régions françaises. Cette période de l’année est particulièrement propice à ce type d’épisodes de pollution... Atmo BFC nous explique les causes et les risques pour la santé.

Les particules fines sont présentes de manière naturelle dans l’environnement, du fait de l’érosion provoquée par le vent, des tempêtes ou des éruptions volcaniques. Mais les activités humaines, notamment les combustions, modifient leurs niveaux dans l’atmosphère :

le trafic routier est "une source majeure et bien connue, qui représente près d’un cinquième des émissions en région Bourgogne-Franche-Comté (23%)*", selon Atmo BFC ;

le chauffage en est une autre, et "représente près d’un tiers des émissions de particules PM10 dans notre région (29%)*. Tout particulièrement, le chauffage au bois constitue le mode le plus émissif, notamment en particules très fines PM2,5, hissant la part des émissions du secteur résidentiel/tertiaire à 45%* !"

l’agriculture, "via la remise en suspension de particules lors du travail des terres cultivées, ou la formation de particules secondaires lors de certaines activités d’épandage, contribue pour 29%* des émissions de particules PM10."



Atmo BFC ajoute que "dans une moindre mesure, d’autres secteurs peuvent contribuer à l’introduction de particules dans l’atmosphère : l’industrie, les transports non routiers, la production d’énergie, le traitement des déchets…"



Des personnes particulièrement vulnérables

Selon leur taille, les poussières pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire : "les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures, les plus fines atteignent les voies inférieures et peuvent altérer la fonction respiratoire dans son ensemble", affirme Atmo BFC. Et de préciser que "les particules diminuent l’efficacité des mécanismes de défense contre les infections et interagissent avec les pollens pour accroître la sensibilité aux allergènes."

Certaines populations sont susceptibles de ressentir plus rapidement les effets de la pollution de l’air :

Femmes enceintes

Nourrissons et jeunes enfants

Personnes de plus de 65 ans

Personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires

Asthmatiques

Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution (fumeurs, sportifs, allergiques...)



(Communiqué)