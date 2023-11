Prix Territoria 2023 : la Région Bourgogne Franche-Comté remporte quatre récompenses

Le mardi 7 novembre 2023 à l'Assemblée nationale à Paris, en présence de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et de Jérôme Durain, conseiller régional et sénateur de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-Franche-Comté été mise à l’honneur lors de la remise des prix Territoria 2023.

L'Observatoire Territoria organise tous les ans le Prix Territoria pour recueillir, valoriser et diffuser les initiatives des collectivités territoriales afin qu’elles deviennent les ”bonnes pratiques” des territoires. Le prix Territoria est destiné valoriser l'innovation dans le secteur public.

Pour cette édition 2023, près de 200 candidatures ont été enregistrées et les comités d’experts avaient sélectionné 59 initiatives innovantes dans 20 domaines qui ont été soumises aux votes des jurés. Les initiatives des lauréats ont été sélectionnées au regard de trois critères : innovation, aptitude à être reprises par d’autres collectivités, bonne utilisation des deniers publics.

La collectivité régionale a reçu quatre récompenses :

Territoria Or dans la catégorie ”Gouvernance” pour l’Expérimentation Villages du futur :

Convaincue de l’avenir de la ruralité, la Région a souhaité, à travers cette expérimentation tester une nouvelle façon d’accompagner les territoires, en allant au-delà de ses dispositifs et de son appui financier habituels. L’objectif étant de faire émerger et accompagner la mise en œuvre de projets de villages de manière participative, avec les habitants et les acteurs locaux afin de démontrer les potentiels des villages et leurs capacités à agir pour relever les défis des transitions.



Territoria Argent dans la catégorie ”Mobilités” pour Le dispositif M-Ticket :

Une application pour les tickets de car et train. Ce concept innovant permet de se servir de son smartphone comme d'un ticket ”papier”. Ainsi, le service M-TICKET de l’application Mobigo donne la possibilité à l’usager d’acheter des titres de transport dématérialisés routiers et/ou ferrés par carte bancaire via un site de paiement sécurisé. Les titres de transport sont ensuite disponibles dans le portefeuille de l’Appli Mobigo.



Territoria Bronze dans la catégorie ”Démocratie implicative” pour La Route des POTEs.

La ”Route des Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique (POTEs)” met en visibilité la transition écologique pour faire connaître et rayonner les initiatives et solutions régionales. Elle permet de découvrir des lieux originaux et des initiatives inspirantes de transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté Le réseau des Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique (POTEs), regroupe près de 500 acteurs engagés dans la transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté.



Territoria Bronze dans la catégorie ”Ressources Humaines” pour son Plan de sobriété énergétique des services administratifs (PSE)

Le PSE mis en place par la Région vise à rationaliser l’occupation des bâtiments administratifs afin d’opérer des économies d’énergie.



La Région Bourgogne-Franche-Comté a également reçu le Coup de cœur de Territoires Audacieux (média dédié aux initiatives à impact positif des collectivités publiques) pour La route des POTEs