Six groupes se sont produits et concouraient afin de décrocher une des quatre places convoitées pour le festival Ebulli’son les 29 et 30 août 2025…

Ils ont été retenus : C-Rom – Yellow, Cherries – Prune –Symbioz.



Pour rappel, on pourra retrouver Superbes, 47 TER, The Supermen Lovers, Broken Back ou encore Diva Faune et James Baker les 29 et 30 août 2025 au festival Ebulli’son à Montfaucon.