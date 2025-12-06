Que faire en décembre aux musées d’Art et du Temps de Besançon ?

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés.

Musée du Temps

Accrochage "Marcel Prunier (1897-1977). Dessiner les années folles"

Jusqu’au 1er mars 2026

Le musée du Temps présente un accrochage inédit consacré à l'artiste Marcel Prunier (1897-1977). Cette présentation fait écho à l'exposition "Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXle siècles)", au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, dans laquelle plusieurs œuvres de Marcel Prunier sont exposées.

Découvrez-en plus sur : https://www.mdt.besancon.fr/accrochage-marcel-prunier

Exposition de restitution "Le Temps qui pose"

Du 13 septembre au 29 décembre 2025

Exposition de restitution d'un projet mené de septembre à décembre 2024 par le musée du Temps avec un groupe de personnes détenues à la maison d'arrêt de Besançon.

À travers ce projet, Marianne Boiral, artiste photographe, dresse le portrait de sept hommes, détenus au moment du projet. Chacun est représenté par un triptyque composé d'un objet du musée du Temps, choisi lors d'une visite au musée ou d'une séance à la maison d'arrêt, d'un portrait photographique réalisé par l'artiste, et d'une parole née de la rencontre avec cette œuvre et ce portrait. Au croisement de ces éléments, ces hommes nous livrent leur perception de cet espace- temps propre à la prison: espace réduit, marqué par l'immobilité, l'attente, l'ennui, la routine, mais aussi par l'espoir, la construction d'un avenir, et une certaine relation au passé. Ce temps passé à l'écart du monde modifie à bien des égards la manière de vivre le temps et d'investir sa vie.

Ce projet a bénéficié d'un financement du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté - et du Ministère de la Justice - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand Centre - Dijon, dans le cadre du dispositif Culture - Justice.

Découvrez-en plus sur la restitution en cliquant sur le lien : https://www.mdt.besancon.fr/exposition-de-restitution-le-temps-qui-pose

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie

Matinée Bien-être / Yoga

Le 6 décembre à 10h30

Au musée des beaux-arts et d'archéologie Cécile Danjou, danseuse et professeure de Hatha yoga, vous propose un moment d'équilibre et de sérénité. La séance comprend 1h30 de pratique suivie de 30 minutes de pranayama, médiation et mantra. Une parenthèse pour harmoniser corps, souffle et esprit, et découvrir le musée sous un angle sensible et apaisé.

Tarif : 15€/personne. Tarif réduit étudiant et demandeur d'emploi : 10€/personne

Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/ N'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations si l'animation est complète, des désistements sont possibles.

Journée flashback : Retour en Égypte antique

Le 7 décembre de 10h à 18h

Au musée des beaux-arts et d'archéologie, embarquez de nouveau dans la machine à remonter dans le temps des musées lors de la journée Flashback: retour en Égypte antique. En famille ou entre ami.e.s, découvrez les collections égyptiennes du musée à travers visites guidées, ateliers participatifs, rencontres, let's play commenté et conférences captivantes.

Venez déguisés ! Devenez pharaon, momie, chat sacré ou scribe, parés de némes, barbes postiches, parures dorées, amulettes ou kohl noir: costumes de l'Égypte antique fortement encouragés !

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Certaines animations sont sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/

Un verre une oeuvre

Le 11 décembre à 18h30

Au musée du Temps Les musées d'Arts et du Temps vous proposent un nouveau concept de rencontres avec nos conservatrices, conservateurs et des artistes du territoire : après le travail, de 18h30 à 20h, un jeudi par mois dans un musée fermé, ouvert exclusivement pour vous (30 personnes maximum), venez découvrir l'histoire d'une œuvre dans un esprit de détente et de convivialité, autour d'un verre (avec ou sans alcool, comme vous préférez). Vous ne saurez pas à l'avance quelle œuvre vous sera présentée. De quoi éveiller votre curiosité et sortir des sentiers battus.

Durée : 1h30

Tarif: 5€ par personne (boisson incluse)

Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/ N'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations si l'animation est complète, des désistements sont possibles !

Muséanimé (Nouveauté)

7-10 ans Héros et héroïnes, d'Hercule à She-Ra

Le 20 décembre à 10h

Au musée des Beaux-arts et d'archéologie Les vacances, c'est dessin animé, céréales... et musée ! Viens explorer les origines secrètes de la pop culture à travers les œuvres d'art. De Rebelle à Hercule, découvre comment les héros d'aujourd'hui s'inspirent de ceux d'hier. Après un bol de céréales devant un extrait d'un dessin animé, invente ta propre histoire dans un atelier pour jeunes scénaristes en herbe. Le premier samedi de chaque période de vacances scolaires de 10h à 12h. Animé par Yann Descamps, maître de conférences en histoire du corps (Université Marie & Louis Pasteur)

Tarif: 5€ / enfant

Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie

Les visites :

Visite adaptée handicap intellectuel « Histoire de Besançon et de la Franche-Comté » au MDT : Le 3 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr )

Visite adaptée handicap moteur « Histoire de Besançon et de la Franche-Comté » au MDT : Le 4 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr

Visite adaptée handicap visuel « Histoire de Besançon et de la Franche-Comte » au MDT : Le 6 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr)

Visite famille au MBAA: Les 7 et 21 décembre

Visite sensible au MDT: Le 7 décembre (3-6 ans)

Visites « Egyptomania » au MBAA: Le 7 décembre (complet).

Visite accrochage Marcel Prunier au MDT: Le 7 décembre

Visite (Re)découverte du MDT: Les 7, 14, 21 et 28 décembre

Visite Éveil au MBAA: Les 14 et 28 décembre (18 mois-3 ans).

Visite (Re)découverte du MBAA: Les 14, 21 et 28 décembre

Visite « Besançon tout en relief » au MDT: Le 14 décembre

Visite « L'art du XX® siècle » au MBAA: Le 14 décembre

Visite « Le cabinet d'arts graphiques » au MBAA: Le 21 décembre

Visite « Montres et merveilles » au MDT: Le 21 décembre

Visite « Une ville sous nos pieds » au MBAA: Le 28 décembre

Visite « Le temps des étoiles » au MDT: Le 28 décembre

Les ateliers :

Visite-atelier « Mosaïques » : Le 3 décembre (3-6 ans) (complet)

Visite-atelier « Création de Noël » au MDT: Le 13 décembre (3-6 ans)

Visite-atelier « Modelage Méduse » au MBAA: Le 13 décembre (7-10 ans)

Visite-atelier « Création fêtes de fin d'année » au MBAA : Les 17 et 22 décembre (complet) et le 27 décembre (3-6 ans)

Visite-atelier « Création fêtes de fin d'année » au MBAA : Le 22 décembre (complet) et les 27 et 29 décembre (7-10 ans)

Visite-atelier « Décorations de Noël » au MDT: Le 23 décembre (famille)

Visite-atelier « Modelage chouette » au MBAA: Le 29 décembre (3-6 ans)

Visite-atelier « Cartes de vœux » au MDT: Le 30 décembre (famille)

Détails, horaires, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/