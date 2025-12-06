Samedi 6 Décembre 2025
Besançon
Culture

Que faire en décembre aux musées d’Art et du Temps de Besançon ?

Publié le 06/12/2025 - 10:01
Mis à jour le 04/12/2025 - 11:34

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

© Élodie R.
© Alexane Alfaro
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Alexane Alfaro

Musée du Temps

Accrochage "Marcel Prunier (1897-1977). Dessiner les années folles"

Jusqu’au 1er mars 2026

Le musée du Temps présente un accrochage inédit consacré à l'artiste Marcel Prunier (1897-1977). Cette présentation fait écho à l'exposition "Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXle siècles)", au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, dans laquelle plusieurs œuvres de Marcel Prunier sont exposées.

Découvrez-en plus sur : https://www.mdt.besancon.fr/accrochage-marcel-prunier

Exposition de restitution "Le Temps qui pose"

Du 13 septembre au 29 décembre 2025

Exposition de restitution d'un projet mené de septembre à décembre 2024 par le musée du Temps avec un groupe de personnes détenues à la maison d'arrêt de Besançon. 

À travers ce projet, Marianne Boiral, artiste photographe, dresse le portrait de sept hommes, détenus au moment du projet. Chacun est représenté par un triptyque composé d'un objet du musée du Temps, choisi lors d'une visite au musée ou d'une séance à la maison d'arrêt, d'un portrait photographique réalisé par l'artiste, et d'une parole née de la rencontre avec cette œuvre et ce portrait. Au croisement de ces éléments, ces hommes nous livrent leur perception de cet espace- temps propre à la prison: espace réduit, marqué par l'immobilité, l'attente, l'ennui, la routine, mais aussi par l'espoir, la construction d'un avenir, et une certaine relation au passé. Ce temps passé à l'écart du monde modifie à bien des égards la manière de vivre le temps et d'investir sa vie.

Ce projet a bénéficié d'un financement du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté - et du Ministère de la Justice - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand Centre - Dijon, dans le cadre du dispositif Culture - Justice.

Découvrez-en plus sur la restitution en cliquant sur le lien : https://www.mdt.besancon.fr/exposition-de-restitution-le-temps-qui-pose

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie

Matinée Bien-être / Yoga

Le 6 décembre à 10h30

Au musée des beaux-arts et d'archéologie Cécile Danjou, danseuse et professeure de Hatha yoga, vous propose un moment d'équilibre et de sérénité. La séance comprend 1h30 de pratique suivie de 30 minutes de pranayama, médiation et mantra. Une parenthèse pour harmoniser corps, souffle et esprit, et découvrir le musée sous un angle sensible et apaisé.

  • Tarif : 15€/personne. Tarif réduit étudiant et demandeur d'emploi : 10€/personne
  • Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/ N'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations si l'animation est complète, des désistements sont possibles.

Journée flashback : Retour en Égypte antique

Le 7 décembre de 10h à 18h

Au musée des beaux-arts et d'archéologie, embarquez de nouveau dans la machine à remonter dans le temps des musées lors de la journée Flashback: retour en Égypte antique. En famille ou entre ami.e.s, découvrez les collections égyptiennes du musée à travers visites guidées, ateliers participatifs, rencontres, let's play commenté et conférences captivantes.

Venez déguisés ! Devenez pharaon, momie, chat sacré ou scribe, parés de némes, barbes postiches, parures dorées, amulettes ou kohl noir: costumes de l'Égypte antique fortement encouragés !

Un verre une oeuvre

Le 11 décembre à 18h30

Au musée du Temps Les musées d'Arts et du Temps vous proposent un nouveau concept de rencontres avec nos conservatrices, conservateurs et des artistes du territoire : après le travail, de 18h30 à 20h, un jeudi par mois dans un musée fermé, ouvert exclusivement pour vous (30 personnes maximum), venez découvrir l'histoire d'une œuvre dans un esprit de détente et de convivialité, autour d'un verre (avec ou sans alcool, comme vous préférez). Vous ne saurez pas à l'avance quelle œuvre vous sera présentée. De quoi éveiller votre curiosité et sortir des sentiers battus.

  • Durée : 1h30
  • Tarif: 5€ par personne (boisson incluse)
  • Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/  N'hésitez pas à retourner sur la plateforme de réservations si l'animation est complète, des désistements sont possibles !

Muséanimé (Nouveauté) 

7-10 ans Héros et héroïnes, d'Hercule à She-Ra

Le 20 décembre à 10h

Au musée des Beaux-arts et d'archéologie Les vacances, c'est dessin animé, céréales... et musée ! Viens explorer les origines secrètes de la pop culture à travers les œuvres d'art. De Rebelle à Hercule, découvre comment les héros d'aujourd'hui s'inspirent de ceux d'hier. Après un bol de céréales devant un extrait d'un dessin animé, invente ta propre histoire dans un atelier pour jeunes scénaristes en herbe. Le premier samedi de chaque période de vacances scolaires de 10h à 12h. Animé par Yann Descamps, maître de conférences en histoire du corps (Université Marie & Louis Pasteur)

Les visites :

  • Visite adaptée handicap intellectuel « Histoire de Besançon et de la Franche-Comté » au MDT : Le 3 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr )
  • Visite adaptée handicap moteur « Histoire de Besançon et de la Franche-Comté » au MDT : Le 4 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr
  • Visite adaptée handicap visuel « Histoire de Besançon et de la Franche-Comte » au MDT : Le 6 décembre (réservation milena.buget@besancon.fr)
  • Visite famille au MBAA: Les 7 et 21 décembre
  • Visite sensible au MDT: Le 7 décembre (3-6 ans)
  • Visites « Egyptomania » au MBAA: Le 7 décembre (complet).
  • Visite accrochage Marcel Prunier au MDT: Le 7 décembre
  • Visite (Re)découverte du MDT: Les 7, 14, 21 et 28 décembre
  • Visite Éveil au MBAA: Les 14 et 28 décembre (18 mois-3 ans).
  • Visite (Re)découverte du MBAA: Les 14, 21 et 28 décembre
  • Visite « Besançon tout en relief » au MDT: Le 14 décembre
  • Visite « L'art du XX® siècle » au MBAA: Le 14 décembre
  • Visite « Le cabinet d'arts graphiques » au MBAA: Le 21 décembre
  • Visite « Montres et merveilles » au MDT: Le 21 décembre
  • Visite « Une ville sous nos pieds » au MBAA: Le 28 décembre
  • Visite « Le temps des étoiles » au MDT: Le 28 décembre

Les ateliers :

  • Visite-atelier « Mosaïques » : Le 3 décembre (3-6 ans) (complet)
  • Visite-atelier « Création de Noël » au MDT: Le 13 décembre (3-6 ans)
  • Visite-atelier « Modelage Méduse » au MBAA: Le 13 décembre (7-10 ans)
  • Visite-atelier « Création fêtes de fin d'année » au MBAA : Les 17 et 22 décembre (complet) et le 27 décembre (3-6 ans)
  • Visite-atelier « Création fêtes de fin d'année » au MBAA : Le 22 décembre (complet) et les 27 et 29 décembre (7-10 ans)
  • Visite-atelier « Décorations de Noël » au MDT: Le 23 décembre (famille)
  • Visite-atelier « Modelage chouette » au MBAA: Le 29 décembre (3-6 ans)
  • Visite-atelier « Cartes de vœux » au MDT: Le 30 décembre (famille)

Détails, horaires, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Publié le 6 décembre à 10h01 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.
Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique…

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence
Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Vesoul
Culture

“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

autisme livre thriller
Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

aline chassagne femme histoire inauguration patrimoine
Publié le 30 novembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Culture

”L’Incendie”, une premier recueil incandescent signé Sacha Constantin

Sacha Constantin, autrice bisontine, a publie l’été dernier L’Incendie, son premier recueil auto-édité. Connue sur Instagram sous le nom @sachagreen_, où elle partage depuis plusieurs années une écriture à mi-chemin entre ”exutoire et promesse”, elle présente aujourd’hui un projet poétique qui explore ce qui ”vacille, brûle, consume, éclaire et transforme”

incendie littérature recueil de poésie sacha constantin
Publié le 29 novembre à 10h30 par Alexane
Arc-et-Senans
Culture

Offenbach et Asaf Avidan rejoignent Sting et Gims au Saline Royale Live

Dix ans après le succès du concert de David Gilmoure à la Saline Royale d’Arc-et-Senans l’établissement a choisi de s’associer avec Please please pour produire un nouvel événement plein air live de grande envergure les 25 et 26 juillet prochain au sein du site classé Unesco. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi 27 novembre 2025 en conférence de presse la venue de nouveaux artistes pour compléter la programmation. 

concert ng productions please please saline royale
Publié le 27 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon.

cadeau Citadelle de Besançon idée cadeau noël lampe noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 27 novembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture

Le loup, le renard et la belette… Tout le bestiaire de Marie-Jo Monnet à la galerie Médicis à Besançon

Depuis plus de 20 ans, Marie-Jo Monnet dessine et sculpte les différents animaux de la Franche-Comté, sauvages ou domestiques. Après avoir été formée dans l’atelier de Jean Cardot à l’école nationale des Beaux-Arts à Paris, elle revient dans sa région et enseigne son art dans l’Éducation nationale. Son bestiaire sera exposée à la Galerie Médicis à Besançon à partir du 29 novembre 2025.

exposition
Publié le 25 novembre à 15h49 par Macommune.info
Besançon
Culture

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte d'abonnement des musées d'Arts et du Temps à Besançon.

cadeau idée cadeau noël maison natale de victor hugo musée des beaux-arts musée du temps noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 25 novembre à 08h00 par Macommune.info

