Recherché, il est interpellé avec un couteau à Besançon

Un homme de 23 ans a été interpellé lundi 25 août 2025 vers 19h15 rue de Franche-Comté dans le quartier de Planoise à Besançon.

Une patrouille de la BAC en patrouille a croisé un individu de 23 ans que les fonctionnaires ont reconnu pour faire l’objet d’une fiche de recherche ODICOP (outil d'investigation et de communication opérationnelle de police, permettant de faciliter l’échange d’informations).

Lors de son contrôle, il a été retrouvé en possession d’un couteau à cran d’arrêt. Il a été emmené au poste de police et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et comparaîtra le 26 février 2026 devant le tribunal de Besançon.