Reconstruction du pont sur l'Ognon à Bonnal : les travaux débuteront le lundi 25 août

Publié le 14/08/2025 - 11:58
Les travaux de reconstruction du pont sur l'Ognon entre la RD 18 sur commune de Bonnal et la RD 87 sur la commune de Chassey-lès-Montbozon, débuteront à partir du lundi 25 août 2025. La durée des travaux est estimée à onze mois.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le Département de Haute-Saône, en collaboration avec le Département du Doubs, "engagera le 25 août prochain les travaux de reconstruction du pont enjambant l'Ognon le long des RD 18 et RD 87."

Les travaux permettront de construire un nouveau pont suite à la démolition de l'ouvrage existant. Ils seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département de Haute-Saône pour un coût de 1 200 000 €. Le chantier a été confié au groupement d'entreprises Parietti/MK Battage.

Informations pratiques

Les premiers travaux débuteront le lundi 25 août sous circulation. La route sera ensuite barrée à compter du lundi 1er septembre pour une durée estimée à onze mois. L'objectif est de rétablir la circulation avant la période estivale (courant mai) si la météo est favorable.

Le chantier nécessitera une coupure totale de circulation dès le lundi 1er septembre et pendant toute sa durée. La déviation mise en place invitera l'ensemble des usagers à rejoindre Rougemont depuis Bonnal via la RD 18, puis à se diriger vers Tressandans par la RD 25, à emprunter la RD 49 dans le département de Haute-Saône en direction de Chassey-lès-Montbozon et à rejoindre Bonnal par la RD 87.

