France
Transports

Retours de Vacances : la journée du samedi 23 août classée rouge par Bison Futé

Publié le 22/08/2025 - 09:04
Mis à jour le 22/08/2025 - 08:59

À une semaine de la fin des congés scolaires, de nombreux vacanciers prendront la route du retour à la maison en cet avant-dernier week-end d’août 2025. Bison Futé prévoit ainsi un trafic classé rouge et même noire sur les axes de l’Arc méditerranéen dans le sens des retours le samedi 23 août où l’essentiel des flux routiers concerneront les retours des régions côtières vers les grandes métropoles.

Vendredi 22 août 2025

Dans le sens des départs, la journée est classée verte par Bison futé. 

En revanche, dans le sens des retours, la circulation devrait être dense sur l’ensemble du territoire. Des difficultés très importantes sont notamment attendues au départ du quart Sud-Ouest (A63, A10) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7 et accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie). Elles pourraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en soirée selon les secteurs prévient Bison Futé.

En Île-de-France, les premiers ralentissements liés aux retours pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la commune de Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre les communes de Corbeil-Essonnes et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets pendulaires rendront la circulation difficile, notamment sur les radiales, accédant au Boulevard Périphérique, et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation sera dense jusque tard dans la soirée.

Samedi 23 août 2025 



Dans le sens des départs, les principales congestions devraient se concentrer dans le quart Sud-Est, sur les autoroutes A7, A8, A9 et A54 essentiellement.

Dans le sens des retours, la journée est classée rouge au niveau national et même noire sur les axes de l’Arc méditerranéen.

Une circulation très dense est donc attendue sur les grands axes du pays. Les routes en partance de la côte atlantique (A63, A10, A87, A11) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A61), devraient connaitre une très forte fréquentation, tout comme celles traversant le centre de l’hexagone (A75, A71, A20). Les encombrements devraient débuter en tout début de matinée pour s’achever en début voire fin de soirée selon les secteurs.

En Île-de-France, les retours seront également importants. Les premiers ralentissements pourraient apparaître dès la fin de matinée sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil-Essonnes et Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, des difficultés de circulation importantes pourraient être enregistrées, notamment sur les radiales aux portes de Paris pour accéder au Boulevard Périphérique et sur les rocades (A86 et Boulevard Périphérique). La circulation devrait rester dense jusque tard dans la soirée.

Dimanche 24 août 2025 



Pas de difficulté à signaler dans le sens des départs où la journée est classée verte. 

Dans le sens des retours, la circulation sera encore difficile sur les grands axes routiers. Les axes venant de la façade méditerranéenne seront particulièrement concernés à l’instar des autoroutes A9, A75, A8, A7, ainsi que les routes en direction de l’Île-de-France comme l’A10, l’A11 et l’A71 prévient Bison Futé.

En Ile-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements seront enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient persister jusque tard dans la soirée. Des congestions sont également attendues sur l’autoroute A13, dès le milieu d’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée.

Publié le 22 aout à 09h04 par Elodie Retrouvey
