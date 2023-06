Le plan rivières karstiques est piloté par : Les services de l'Etat dans le Doubs

Le Département du Doubs Il est mis en oeuvre avec l'appui des partenaires suivants : Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Les deux EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue et Doubs Dessoubre (syndicats mixtes qui ont vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage d’actions "milieux aquatiques" et "prévention des inondations")

L'EPTB Saône et Doubs (syndicat en charge des questions de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Saône)

Dès le début des interventions, Jean-François Colombet, préfet du Doubs, s'est voulu clair : "Je pense que c'est important de faire un point des actions que nous menons, déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut être pragmatique sur le sujet", explique-t-il en précisant que ce plan "est un état d'esprit" : "Ce qui est nouveau, c'est le partenariat. Il faut travailler ensemble".

41 actions menées, dont un "plan fromageries"

Parmi les nombreuses actions menées afin de préserver la qualité des rivières karstiques, on note un "plan fromageries".

Ce dernier se traduit par un suivi accru des fromageries et notamment le traitement de l'eau (stations d'épuration) qui ont connu plusieurs dysfonctionnements et rejets dans les milieux aquatiques ces dernières années.

"Sur 95 fromageries, six sont encore non-conformes. C'est-à-dire qu'elles ont un impact sur les milieux. Leurs rejets dépassent ce qui est attendu", explique Claude Le Quere, directeur adjoint départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Doubs, devant le comité de pilotage.

Une fois encore, le préfet précise d'un ton déterminé devant l'assemblée "qu'il ne faiblira pas sur la question" et qu'il n'hésitera pas à "mettre en demeure puis en astreinte" les fromageries si le calendrier de la mise en conformité n'est pas respecté.

Les actions du plan fromageries

Amélioration de la connaissance sur les installations de traitement des fromageries,

Amélioration de la gestion des installations de traitement des fromageries et leur niveau de rejets,

Accompagnement des acteurs et animer la mise en oeuvre du plan au niveau territorial

Communiquer et sensibiliser.

Ces actions s'adressent à toutes les fromageries, coopératives ou industrielles, ateliers fermiers ou transformateurs de sérum afin de "faire progresser la qualité des rejets des ateliers agroalimentaires et particulièrement des fromageries, que ces dernières fonctionnent avec des systèmes d'assainissement autonomes ou en étant connectés à des stations de traitements des eaux usées publiques.

À noter : une réflexion est menée afin de réutiliser l'eau issue des fruitières.

Les autres actions du plan rivières karstiques

Le plan rivière karstique est un ensemble d'actions assez vaste qui se divise en quatre axes : gouverner, connaître, agir, communiquer.

Pour se faire, un partenariat a été mis en place afin que les acteurs travaillent ensemble et de nombreuses études sont menées et missions mise en place : impact changement climatique Haut Doubs Haut Loue, sur l'hydrologie du bassin et sur les milieux à Saône et Doubs, étude du devenir des boues de stations, fiabiliser les données de prélèvements d'eau, poursuivre et diffuser les résultats de la surveillance des milieux (voir le site internet dédié).

Qu'est-ce qu'une rivière karstique ?

Le karst est une formation géologique dans laquelle l'eau souterraine s'accumule, circule et émerge. Dans ce milieu, l'eau modifie la roche dans laquelle elle circule au point de créer des cavités parfois pénétrables par l'homme lorsqu'elles sont, au moins en partie, abandonnées par les écoulements souterrains.

Le milieu karstique est caractérisé par une facilité de l'infiltration de l'eau dans la roche, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux pollutions (l'eau s'écoulant directement dans la roche, sans dilution ni filtration des polluants jusqu'aux sources).