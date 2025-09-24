Mercredi 24 Septembre 2025
Besançon
Transports

RN 57 : Où en est-on du projet d'achèvement du contournement ouest de Besançon ?

Publié le 24/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 24/09/2025 - 16:38

Parmi les sujets sur lesquels le conseil communautaire sera appelé à se prononcer lors de la séance du jeudi 25 septembre 2025, figure celui du projet de la RN57 concernant l’achèvement du contournement Ouest de Besançon. Où en est le projet ? Quand débuteront les travaux ? On fait le point. 

Gabriel Baulieu, Anne Vignot, Yves Guyen et Gilles Ory. © Élodie R.
Gabriel Baulieu, Anne Vignot, Yves Guyen et Gilles Ory. © Élodie R.

Pour rappel, il reste trois kilomètres de travaux à aménager entre la Tour de l’amitié et Beure. Si le budget initial prévoyait un coût total de l’opération de 130M€ en 2020, il avoisine désormais un montant total compris entre 180 et 200 M€ en raison "de l’inflation du secteur du BTP et de certaines spécificités du projet" a évoqué la présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) Anne Vignot en conférence de presse ce mercredi. L’État finance le projet à hauteur de 50%, la Région de 12,5 %, GBM de 25% et le Département du Doubs contribue à hauteur de 15,9 M€. 

Ces travaux seront réalisés en deux phases : la première concerne la partie entre la tour de l’Amitié et l’échangeur de Micropolis. La deuxième comprend donc la partie entre l’échangeur et Beure. 

Vers une fin des travaux prévue en 2031

La première phase de travaux devrait débuter au deuxième trimestre 2026 et se prolongera jusqu’en 2029 pour un coût initial de 68 M€ (valeur 2020) aujourd’hui estimé à 84 M€ (valeur 2027). La seconde phase débutera elle en 2029 et devrait être livrée en 2031. 

Des sujets sont parallèlement en cours d’études :

  • Études pour les futurs stationnements nécessaires au fonctionnement du Parc des expositions de Micropolis : Les travaux risquent d’impacter le stationnement aux abords de Micropolis, notamment lors de grands événements comme la foire comtoise. Les stationnements illicites autrefois tolérés lors de ce type d’événement ne pourront par ailleurs plus avoir lieu. Étant soumis à "un déficit en terme de places", Anne Vignot a rappelé qu’il sera nécessaire de "recalculer le nombre minimum de places nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et regarder ailleurs" si besoin afin de trouver des lieux de stationnement. Toutes les pistes de réflexion sont étudiées, y compris des parkings de type "silo". GBM ne s’interdit d’ailleurs pas de réinterroger le financement de l’État en fonction des observations apportées par l’étude.
  • Études sur l’accès à la future entrée du parc des expositions de Micropolis, secteur Malcombe : Un nouvel accès routier mais également piéton et cycliste est à l’étude. La construction d’une passerelle "modes actifs" en provenance de Planoise est d’ailleurs programmée pour courant 2027. 
  • Études sur les rapports de circulation générées par les travaux (reports de circulation sur d’autres axes routiers de Besançon) : Les travaux allant nécessairement impacter les conditions de circulation, dans ce secteur qui a déjà tendance à se saturer à certaines heures de la journée, il a été demandé par GBM une étude permettant d’envisager ces problématiques et les solutions possibles. 

Concernant ce dernier point, le vice-président délégué à la Voirie, aux infrastructures et aux réseaux opérationnels, Yves Guyen regrette que cette question n’ait pas été posée en 2014. On fait avec lui tour d’horizon du projet dans notre vidéo. 

Dans le cadre de ces travaux, des parcelles adjacentes appartenant à la Ville de Besançon et au Syndicat Mixte de Micropolis sont concernées par la réalisation d’aménagements pour les transports en commun, les modes actifs et de nouvelles voiries urbaines. Celles-ci seront donc mises à disposition de l’État pour la réalisation des travaux, puis restituées à GBM. Ceci fait l’objet d’une convention sur laquelle les élus du Grand Besançon auront à se prononcer lors du prochain conseil communautaire. Une dizaine d’hectares sont concernés selon monsieur Yves Guyen.

échangeur micropolis RN57 Micropolis - Beure

Publié le 24 septembre à 18h00




