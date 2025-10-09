RN57 : Fermeture temporaire des bretelles École-Valentin et Pirey de la rocade de Besançon

Les travaux auront lieu durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025, de 21h00 à 5h00, et concerneront une réfection de la chaussée de la RN57, dans le sens Vesoul - Besançon, au niveau des échangeurs n°53 (École-Valentin) et n°54 (Pirey).
Ces travaux seront réalisés sous fermeture des bretelles suivantes :
- Échangeur n°53 (École-Valentin), bretelle de sortie de la RN57, en direction de "A36" et bretelle entrante sur la RN57, en direction de "Besançon", depuis le giratoire dénivelé, en provenance de l'A36 et/ou de la RD108 ;
- Échangeur n°54 (Pirey), bretelle de sortie de la RN57, en direction de "Pirey - RD75".
Des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures de bretelles.