RN57 : Fermeture temporaire des bretelles École-Valentin et Pirey de la rocade de Besançon

Les bretelles des échangeurs n°53 et 54 de la rocade de Besançon seront fermées dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée de la RN57 menés par la direction interdépartementale des routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État.

Les travaux auront lieu durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025, de 21h00 à 5h00, et concerneront une réfection de la chaussée de la RN57, dans le sens Vesoul - Besançon, au niveau des échangeurs n°53 (École-Valentin) et n°54 (Pirey).

Ces travaux seront réalisés sous fermeture des bretelles suivantes :

Échangeur n°53 (École-Valentin) , bretelle de sortie de la RN57, en direction de "A36" et bretelle entrante sur la RN57, en direction de "Besançon", depuis le giratoire dénivelé, en provenance de l'A36 et/ou de la RD108 ;

, bretelle de sortie de la RN57, en direction de "A36" et bretelle entrante sur la RN57, en direction de "Besançon", depuis le giratoire dénivelé, en provenance de l'A36 et/ou de la RD108 ; Échangeur n°54 (Pirey), bretelle de sortie de la RN57, en direction de "Pirey - RD75".

Des déviations seront mises en place pour pallier ces fermetures de bretelles.