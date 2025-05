Ronchamp accueille l’Assemblée générale internationale des Sites Le Corbusier les 15 et 16 mai 2025

Le No Logo festival revient les 8, 9 et 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une nouvelle édition haute en couleur, en basses et en liberté. Que ce soit pour découvrir l’ambiance unique du festival le temps d’un jour ou pour choisir son concert coup de cœur, les festivaliers pourront se procurer leur "pass journée" à partir de ce mercredi 30 avril minuit.