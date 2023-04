Santé : ”La pollution de l’air impliquée dans de (trop) nombreux décès”

L’air que nous respirons à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments contient différents polluants qui, une fois dans notre corps, peuvent être nocifs pour la santé. La majorité des gaz atteint les alvéoles pulmonaires, les particules quant à elles pénètrent plus ou moins profondément selon leur taille.

Atmo Bourgogne Franche-Comté explique que "ces polluants agissent sur la santé à court ou à long terme : sensation d’inconfort due aux mauvaises odeurs, irritation des yeux, de la peau et des muqueuses, toux, conjonctivite, allergie, rhinite, gêne respiratoire, bronchite, asthme, maux de tête, fatigue, nausées, malaises, maladies respiratoires chroniques, mortalité cardio-vasculaire, malformation du fœtus, cancers..." Ces effets dépendent de la nature du polluant (gaz, particules...), de la taille des particules, de nos caractéristiques (âge, sexe...), mode de vie (tabagisme...) et état de santé mais aussi de la durée d’exposition et de la dose inhalée.

Des populations particulièrement fragiles

Certaines personnes sont plus vulnérables ou plus sensibles que d’autres à la pollution de l’air, du fait de leur capital santé ou de leur âge. "Par rapport à la population générale, ces personnes vont présenter plus rapidement ou plus fortement des symptômes suite à une exposition à cette pollution, que ce soit à court terme ou à long terme", explique Atmo BFC.

Certaines populations sont susceptibles de ressentir plus rapidement les effets de la pollution de l’air :

Femmes enceintes

Nourrissons et jeunes enfants

Personnes de plus de 65 ans

Personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires

Asthmatiques

Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution (fumeurs, sportifs, allergiques...)

"La pollution de l’air impliquée dans de (trop) nombreux décès" Troisième cause de mortalité après le tabac (78.000 décès) et l’alcool (49.000 décès), 48.000 décès prématurés seraient attribués à la pollution de l’air chaque année en France, soit 9% des décès (d’après l’Etude quantitative de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique par Santé Publique France, juin 2016).

Quels sont les gestes pour limiter la pollution de notre air ?

Les conseils d’Atome BFC :

Agir sur nos déplacements

Limiter l’utilisation de nos véhicules

Effectuer les petits trajets à pieds ou à vélo

Favoriser les transports en commun

Agir sur nos installations de chauffage

Installer un poêle labellisé ‘Flamme verte’

Brûler du bois de bonne qualité : buches, plaquettes et granulés certifiés

Entretenir nos installations

Agir sur notre mode de vie

• Trier nos déchets ...

• Composter nos déchets organiques

Valoriser nos déchets verts plutôt que de les brûler (la réglementation interdit le brûlage)

Agir aussi à l’intérieur de nos lieux de vie

Aérer au quotidien, pendant au moins 10 min

Assurer une ventilation permanente

Sortir du logement pour fumer

Limiter voire éviter les parfums d’intérieur, sprays, bougies parfumées, encens…

• Aérer pendant et après le ménage ou les travaux de bricolage

Agir sur notre demande énergétique

Utiliser des appareils électriques classe A

Installer des ampoules basse consommation

Isoler nos logements

(Communiqué)