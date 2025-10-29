Secteur de Besançon : l’A36 sera fermée pendant deux nuits

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La société concessionnaire APRR, annonce la fermeture nocturne de l’autoroute 36 dans le secteur de Besançon les 3 et 5 novembre 2025 en raison de travaux dans les deux sens de circulation. Voici les précisions…

APRR va procéder au remplacement de la passerelle piétonne de Marchaux, traversant l’A36 entre les aires de services de Besançon Marchaux et de Besançon Champoux. En conséquence, l’autoroute A36 sera fermée dans les deux sens de circulation pendant deux nuits : du lundi 3 novembre (à 22 h) au mardi 4 novembre (à 5 h) et du mardi 4 novembre (à 22 h) au mercredi 5 novembre (à 5 h).

Une déviation sera activée via la N57 puis la D486 pendant les fermetures, prolongeant d'environ 20 minutes le temps de trajet, selon APRR.

Les aires de repos fermées

En direction de > Mulhouse, l’aire de services de Besançon Marchaux sera également fermée et complètement inaccessible du lundi 3 novembre (à 14 h) au mercredi 5 novembre (à 5 h).

En direction de > Beaune, l’aire de Besançon Champoux sera quant à elle fermée et complètement inaccessible du lundi 3 novembre (à 14 h) au mardi 4 novembre (à 5 h) puis du mardi 4 novembre (à 14 h) jusqu’au mercredi 5 novembre (à 5h).

Infos +

En cas d’aléas, tous ces créneaux de travaux pourront être décalés jusqu’au vendredi 7 novembre.

Pour obtenir plus d’informations sur ces fermetures programmées et les mises à jour, rendez-vous sur le site voyage.aprr.fr ou écoutez Autoroute Info sur la fréquence FM 107.7.