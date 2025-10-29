Mercredi 29 Octobre 2025
Grand Besançon Métropole
Transports

Secteur de Besançon : l'A36 sera fermée pendant deux nuits

Publié le 29/10/2025 - 08:30
Mis à jour le 28/10/2025 - 17:21

La société concessionnaire APRR, annonce la fermeture nocturne de l’autoroute 36 dans le secteur de Besançon les 3 et 5 novembre 2025 en raison de travaux dans les deux sens de circulation. Voici les précisions…

© Alexane Alfaro
La carte de fermeture de l’autoroute A36. © APRR
Le schéma de déviation activé © APRR
1/3 - © Alexane Alfaro
2/3 - La carte de fermeture de l’autoroute A36. © APRR
3/3 - Le schéma de déviation activé © APRR

APRR va procéder au remplacement de la passerelle piétonne de Marchaux, traversant l’A36 entre les aires de services de Besançon Marchaux et de Besançon Champoux. En conséquence, l’autoroute A36 sera fermée dans les deux sens de circulation pendant deux nuits : du lundi 3 novembre (à 22 h) au mardi 4 novembre (à 5 h) et du mardi 4 novembre (à 22 h) au mercredi 5 novembre (à 5 h).

La carte de fermeture de l’autoroute A36. © APRR

Une déviation sera activée via la N57 puis la D486 pendant les fermetures, prolongeant d'environ 20 minutes le temps de trajet, selon APRR.

Le schéma de déviation activé © APRR

Les aires de repos fermées

En direction de > Mulhouse, l’aire de services de Besançon Marchaux sera également fermée et complètement inaccessible du lundi 3 novembre (à 14 h) au mercredi 5 novembre (à 5 h).

En direction de > Beaune, l’aire de Besançon Champoux sera quant à elle fermée et complètement inaccessible du lundi 3 novembre (à 14 h) au mardi 4 novembre (à 5 h) puis du mardi 4 novembre (à 14 h) jusqu’au mercredi 5 novembre (à 5h).

En cas d’aléas, tous ces créneaux de travaux pourront être décalés jusqu’au vendredi 7 novembre.

Pour obtenir plus d’informations sur ces fermetures programmées et les mises à jour, rendez-vous sur le site voyage.aprr.fr  ou écoutez Autoroute Info sur la fréquence FM 107.7.

A36 aprr autoroute travaux

Publié le 29 octobre à 08h30 par Alexane
Transports

Besançon
Transports

Désormais, le radar de la rue de Dole flashe dans les deux sens…

Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale. 

prefecture du doubs radar rue de dole
Publié le 28 octobre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Transports

La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux. 

SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 26 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

automne mobigo region bourgogne franche-comte sncf ter train vacances de la toussaint voyage
Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025. 

jerome durain ligne des hirondelles region bourgogne franche-comte SNCF réseau voie ferrée
Publié le 17 octobre à 10h57 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Transports

Voie ferrée : un train-usine pour les travaux de modernisation entre Besançon et Deluz

Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.

chantier SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 14 octobre à 17h41 par Elodie Retrouvey

