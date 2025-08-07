Série de vols avec violences dans des rues de Besançon : un suspect interpellé

La police nationale de Besançon a rapporté une série de vols avec violences commis en l’espace de deux jours, entre le 2 et le 3 août 2025 dans différents quartiers de la ville, visant des personnes vulnérables. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue avant d’être déféré devant la justice.

Le samedi 2 août 2025 à 9h00, une femme de 28 ans marchant rue du Chasnot a été violemment agressée. Un homme s’est jeté sur elle, l’a projetée au sol puis traînée en tirant sur la bandoulière de son sac à main jusqu’à ce qu’elle le lâche. L’agresseur a ensuite pris la fuite avant l’arrivée de la police. La victime s’est vue prescrire une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours.

Nouvelle agression avenue Édouard Droz

Le lendemain, dimanche 3 août à 9h10, une femme âgée de 85 ans a été la cible d’un vol avec violences au 7 avenue Édouard Droz. Alors qu’elle marchait, un homme l’a poussée violemment par-derrière pour lui arracher son sac. La victime, tombée au sol, a été transportée à l’hôpital au service de traumatologie. Elle souffre d’une fracture du col du fémur.

Un témoin présent sur les lieux a fourni aux policiers des informations précises permettant d’identifier un suspect.

Troisième agression voie Gisèle Halimi

Le même jour, à 11h35, une femme de 87 ans a été agressée voie Gisèle Halimi. L’auteur lui a arraché une pochette portée en bandoulière. La victime n’a pas été blessée.

Les descriptions fournies par les trois victimes concordaient et ont permis d’établir un signalement commun de l’agresseur présumé.

Interpellation et garde à vue

Une patrouille s’est rendue au domicile du suspect identifié, mais celui-ci n’était pas présent. Une surveillance a été mise en place dans l’après-midi et a permis son interpellation à 17h50 alors qu’il sortait de chez lui.

Le suspect, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue. Une perquisition menée à son domicile s’est révélée infructueuse. Lors de son audition, il a reconnu les faits, tout en affirmant ne pas avoir touché physiquement les victimes. Il a déclaré avoir fouillé les sacs rapidement, pris ce qui l’intéressait et jeté le reste dans des poubelles.

À l’issue de sa garde à vue, levée le 5 août en milieu d’après-midi, le suspect a été déféré au parquet. Il a comparu devant le tribunal en comparution immédiate le 6 août 2025.