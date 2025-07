SNCF Réseau intensifie ses investissements en Bourgogne-Franche-Comté

La commande publique a bénéficié à plus de 400 PME locales, un soutien significatif à l'économie régionale. ”Le ferroviaire est bon pour la planète, bon pour l’emploi, bon pour tirer toute une filière industrielle", affirme Maxime Chatard. La présidente de la Région, Marie-Guite Dufay, souligne également que ”la Région […] porte l’ambition de poursuivre son action pour conforter le transport ferroviaire comme élément structurant des mobilités”.

Des chantiers d’envergure réalisés dans les délais

Parmi les travaux marquants du premier semestre figure le chantier entre Nevers et Cosne-Cours-sur-Loire, deuxième plus important de France pour SNCF Réseau en 2025. Il a permis le renouvellement de 56 km de voie et la modernisation de deux gares. L’opération a mobilisé 450 agents en moyenne chaque nuit et 23 entreprises, avec 1 500 heures d’insertion professionnelle réalisées. Tous les matériaux ont été valorisés, dans une logique environnementale optimisée.

Le fret au cœur des priorités

Le fret ferroviaire reste un axe stratégique, comme en témoigne le forum RégioFret tenu à Dijon. Maxime Chatard y a proposé la création d’un ”réseau fret régional” pour ”structurer durablement la coopération entre les acteurs et favoriser l’émergence de projets communs”. Ce forum a notamment permis le renouvellement d’une convention de raccordement avec le port de Pagny.

Sécurité et prévention : priorité aux passages à niveau

500.000 euros sont investis en 2025 pour renforcer la sécurité aux passages à niveau. Des actions de sensibilisation ont été menées à Tracy-sur-Loire et Saint-Julien, où près de 1 000 usagers ont été formés. Rappelons que 98 % des accidents aux passages à niveau sont dus au non-respect du Code de la route.

Face au climat, SNCF Réseau s’adapte

Les aléas climatiques ont représenté 25 % des retards en 2024. Pour y faire face, SNCF Réseau renforce ses pratiques de maintenance et de surveillance. Un exemple marquant est le glissement de terrain survenu en octobre 2024 entre Dole et Besançon : 3 000 m³ de terre avaient recouvert la voie. Les travaux correctifs, d’un coût de 3,9 millions d’euros, se sont achevés en juin 2025.

Modernisation des lignes et équipements

Plusieurs chantiers sont en cours ou à venir :

18,7 millions d’euros pour la ligne PLM entre Dijon et Baulme-la-Roche,

50 millions d’euros pour la modernisation de la ligne Dijon-Dole-Belfort,

6,5 millions à Perrigny-Gevrey, 10,5 millions à Chagny.

Les opérations sont souvent réalisées de nuit pour maintenir la circulation des trains de voyageurs et de fret pendant la journée.

Accessibilité et valorisation des gares

La mise en accessibilité des gares reste une priorité partagée par l’État et la Région. 25 gares sont aujourd’hui accessibles sur les 33 identifiées dans le SDAA d’AP. Le programme ”Place de la Gare” transforme également les gares en lieux de vie avec de nouveaux services et commerces.