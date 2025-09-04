SNCF : une journée noire annoncée pour le 18 septembre

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Si une journée de forte mobilisation nationale et citoyenne est attendue le 10 septembre 2025, une journée de grève ”massive” a été annoncée ce mercredi soir pour la journée du 18 septembre par les trois principaux syndicats de SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Objectif : protester contre le budget du gouvernement.

Pour les trois organisations syndicales, ”le budget tel qu’il est construit aujourd’hui est très violent, il touche évidemment l’ensemble des salariés du pays”, a indiqué Thierry Nier, secrétaire général de CGT-Cheminots à l’AFP. Quant à l’Unsa-Ferroviaire, la suppression de deux jours fériés n’est pas acceptable.

Les trois syndicats estiment surtout que ”d'autres choix sont possibles, notamment en augmentant les recettes ou en arrêtant de les diminuer par des cadeaux fiscaux aux plus riches”.

Des perturbations sont donc attendues pour les 10 et 18 septembre sur le réseau de transport ferroviaire.