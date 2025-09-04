Jeudi 4 Septembre 2025
France
Social Transports

SNCF : une journée noire annoncée pour le 18 septembre

Publié le 04/09/2025 - 10:15
Mis à jour le 04/09/2025 - 09:15

Si une journée de forte mobilisation nationale et citoyenne est attendue le 10 septembre 2025, une journée de grève ”massive” a été annoncée ce mercredi soir pour la journée du 18 septembre par les trois principaux syndicats de SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Objectif : protester contre le budget du gouvernement.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Pour les trois organisations syndicales, ”le budget tel qu’il est construit aujourd’hui est très violent, il touche évidemment l’ensemble des salariés du pays”, a indiqué Thierry Nier, secrétaire général de CGT-Cheminots à l’AFP. Quant à l’Unsa-Ferroviaire, la suppression de deux jours fériés n’est pas acceptable.

Les trois syndicats estiment surtout que ”d'autres choix sont possibles, notamment en augmentant les recettes ou en arrêtant de les diminuer par des cadeaux fiscaux aux plus riches”.

Des perturbations sont donc attendues pour les 10 et 18 septembre sur le réseau de transport ferroviaire.

cfdt cgt grève sncf unsa

Publié le 4 septembre à 10h15 par Alexane
Franche-Comté
Social

Grève des agents Enedis ce mardi

En réponse à un appel national de la FNME-CGT, les agents d’EDF, d’Engie, d’Enedis et de toutes les industries électriques et gazières sont appelés à la grève et à la mobilisation ce mardi 2 septembre 2025. Le syndicat défend plusieurs revendications dont, une revalorisation des grilles de salaire et des investissements supplémentaires.

cgt edf enedis gdf grève
Publié le 2 septembre à 08h57 par Elodie Retrouvey
Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône
Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Plusieurs migrants évacués de l’Hotel de ville de Paris seront accueillis temporairement à Besançon

Mis à jour • Quelque 200 personnes migrantes qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris faute de place dans des hébergements d'urgence ont été évacuées mardi 12 août 2025. Plusieurs d'entre eux devraient être dirigés vers la capitale comtoise. 

évacuation hôtel de ville migrants
Publié le 14 aout à 14h48 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Pontarlier
Social

À Pontarlier, 170 téléphones collectés pour une grande opération solidaire lors du Tour de France

À l'occasion de l'arrivée officielle de la 20e étape du Tour de France à Pontarlier samedi 26 juillet 2025, la ville a dévoilé les résultats d'une opération inédite. Aux côtés de l'éco-organisme ecosystem, la commune s'est mobilisée pour une grande collecte solidaire de téléphones portables.

ccas solidarité téléphone tour de france
Publié le 28 juillet à 10h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Adoption de la loi Duplomb : la FRSEA Bourgogne Franche-Comté s’en réjouit

Adoptée le 8 juillet à l’Assemblée nationale, la loi Duplomb prévoit plusieurs mesures destinées à simplifier certaines démarches administratives pour les agriculteurs et autorise l’utilisation de produits phytosanitaires tels que les néocotinoïdes, comme c’est le cas au niveau européen. Dans un communiqué du 11 juillet, la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Bourgogne Franche-Comté assure que cette loi est ”un premier pas vers moins de contraintes pour les agriculteurs.”

1
agriculture frsea loi duplomb pesticides
Publié le 11 juillet à 14h57 par Alexane

