Besançon
Vie locale

Toussaint : des temps de recueillement dans les cimetières de Besançon le 1er novembre

Publié le 30/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 27/10/2025 - 16:33

Pour la Toussaint, des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière de la ville de Besançon le matin du 1er novembre 2025, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le programme des commémorations du 1er novembre à Besançon :

  • 09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts
  • 09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu
  • 10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint
  • 11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz

Publié le 30 octobre à 14h00 par Alexane
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Vie locale

Tempête Benjamin : 7.000 clients impactés en Franche-Comté

Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. À midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.

coupure électricité électricité enedis tempete benjamin
Publié le 23 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Vie locale

En images – Besançon se pare d’or et de feu… l’automne en majesté

DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.

arbre automne forêt paysage végétation ville de besançon
Publié le 20 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027… Qu’est-ce que c’est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

Grand Besançon Métropole planoise pole numérique territoire 25
Publié le 16 octobre à 17h30 par Alexane

