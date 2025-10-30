Toussaint : des temps de recueillement dans les cimetières de Besançon le 1er novembre

Le programme des commémorations du 1er novembre à Besançon :
- 09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts
- 09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu
- 10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint
- 11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz
Pour la Toussaint, des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière de la ville de Besançon le matin du 1er novembre 2025, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.
A compter du 7 novembre 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, l’accueil du centre des Finances publiques de Chamars, sis boulevard Charles de Gaulle à Besançon, connaîtra des travaux de rénovation.
TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.
En raison du jour férié du 11 novembre (Armistice 1918), les tournées de collecte des déchets ménagers prévues sont décalées d’un jour à partir du jour férié.
À l’approche de la Toussaint, la Ville de Besançon annonce plusieurs dispositifs pour l’entretien, l’accueil et les hommages dans ses cinq cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champ Brulley et Chaprais; qui comptent 26.500 emplacements, recensés en 2024.
Si les équipes d’Enedis en Franche-Comté ont rétablit 99% des foyers franc-comtois, il restait encore 800 foyers privés d’électricité ce 24 octobre 2025 à 9h30 en Franche-Comté.
La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.
Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. À midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.
Depuis mercredi 22 octobre 2025, les membres du collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) quai Vauban à Besançon a décidé de déployer des banderoles à leurs fenêtres afin de faire entendre leur voix…
L’Office de tourisme et des congrès du Grand Besançon Métropole a dévoilé lundi 20 octobre son nouveau programme de visites guidées hivernal, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir la capitale comtoise sous un autre jour.
DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.
Le groupe local de l’association de défense des animaux L214 a organisé ce samedi 18 octobre une action d’interpellation à l’attention des élus municipaux et des candidats aux élections municipales de mars 2026.
Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.
